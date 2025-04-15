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阿根廷引入中国机器人促围棋推广

2025年04月15日09:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，阿根廷围棋协会正在用一种新颖方式推广这一源自中国的古老棋艺。日前的一次活动中，他们引入了一台来自中国的围棋机器人，提供沉浸式体验，吸引了众多青少年参与。

　　本次活动在位于布宜诺斯艾利斯北部的一所学校内举行。阿根廷围棋协会主席圣地亚哥·拉普拉涅在接受采访时表示，这台围棋机器人是他今年访问中国时亲自购入并带回阿根廷的。他说，机器人不仅是趣味十足的对弈对手，更是推广围棋的绝佳工具。

　　“尤其对孩子们来说，能和机器人对战本身就很有吸引力，这种新奇感能激发他们的学习兴趣。”拉普拉涅说，很多初学者甚至在不了解规则的情况下，也能通过与机器人对弈逐步掌握围棋的基础技巧，“我们的目标是激发他们的好奇心，先玩起来，然后慢慢深入学习。”

　　活动现场，今年8岁的埃琳娜向记者分享道，她先是学会了国际象棋，然后开始接触围棋。虽然她坦言“围棋有点难”，但与机器人对弈非常有趣。“我输了，但这没关系，重要的是开心。”

　　拉普拉涅表示，在中国，类似的围棋机器人和软件早已成为教育工具，而在阿根廷则是一个新鲜事物。“我们希望通过这台机器人，将中国围棋文化更多地带给阿根廷人民。”

　　（据新华社电  记者孟鼎博）

(责编：贾文婷、崔越)

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