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中国视听新作品推介会在俄举行

2025年04月15日09:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国视听新作品推介会近日在俄罗斯莫斯科举行，多部中国优秀影视作品亮相，推动中俄产业交流合作。

　　莫斯科世界内容市场交易展组委会主席叶连娜·桑比姆在推介会上致辞说，中国电视剧和电影制作精良，题材丰富，充满东方美学魅力，正在成为俄罗斯娱乐市场的新主流。她相信，此次推介会一定可以推动俄罗斯市场与中国内容的深度合作。

　　据介绍，此次推介会是由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局指导，上海广播电视台主办、上海五岸传播有限公司承办的“中国联合展台”框架下举办，向俄语地区市场集中推介精选的13部影视作品，全方位展示中国视听产业创新发展最新成果，为深化中俄两国在内容创作、技术交流、产业合作等领域互利共赢注入新动能。

　　莫斯科世界内容市场交易展是在俄罗斯境内举办的规模最大的媒体展会之一。今年交易展于4月8日至10日举行，共有来自约20个国家和地区的500多家企业参展。24家中方单位带来电视剧、电影、纪录片、综艺节目、动漫作品等130部作品参展。

　　（据新华社电  记者江宥林）

(责编：贾文婷、崔越)

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