本报记者 张 红

近日，世贸组织(WTO)发表声明称，美国关税政策可能导致今年全球商品贸易量整体萎缩约1%，较之前预测下调近4个百分点。联合国贸发会议发布声明指出，随着主要经济体将征收新关税，全球经济增长可能进一步下滑。美国任意妄为的单边霸凌之举将对全球贸易产生怎样的冲击？请看专家解读。

“美国关税政策带来的高度不确定性、不稳定性造成的恐慌涉及股市、汇市、债市等方方面面，其最恶劣的后果是世界经济可能陷入类似上世纪30年代的大衰退。”

“美国重要性被夸大”！这是英国《金融时报》网站近日的刊文指出的。文章指出，美国对全球贸易的重要性可能被高估了。数据显示，美国商品进口在全球占比仅为13%，较20年前的近20%显著下降。

瑞士洛桑国际管理学院教授西蒙·伊文尼特通过模型推演得出结论：即便美国全面切断商品进口，美国的70个贸易伙伴在维持对其他市场出口增速的情况下，可在一年内弥补对美出口损失，另外115个贸易伙伴可在5年内弥补。

然而，美国推出的关税政策却搅动了全球。为什么？

“首先要明白，美国不仅货物进口在全球占比13%，美国还是全球服务贸易第一大国。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英说。

世贸组织总干事伊维拉提供的数据显示，2023年美国服务出口额突破1万亿美元，占全球服务贸易总额的13%；美国与大多数主要经济体都有服务贸易顺差，2024年顺差总额近3000亿美元。更值得关注的是，美国在高附加值服务领域近乎垄断，金融、法律、科技等专业服务出口持续扩大。

“更重要的是，美国关税政策带来的高度不确定性、不稳定性造成的恐慌涉及股市、汇市、债市等方方面面，其最恶劣的后果是世界经济可能陷入类似上世纪30年代的大衰退。”陈凤英说。

“不要误以为当前正在发生的一切只是关于关税的问题。我们正在经历一场典型的全球货币、政治与地缘秩序的系统性瓦解。”

知名投资人士、亿万富翁比尔·阿克曼表示，由于美国政府的关税政策，美国正走向一场自己造成的“经济核冬天”。

英国广播公司分析认为，全球供应链已经高度国际化。因此，当经济动荡开始从一个国家传到另一个国家，就可能给全球贸易带来灾难性后果。

“世界经济命运危在旦夕”，诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼忧心忡忡。

日本《每日新闻》报道引用丸红经济研究所社长今村卓的观点指出，美国政府表现出了对美国主导的贸易体制的抗拒，可以说其言行都与现在的自由贸易体制背道而驰。

桥水基金创始人瑞·达利欧最新的一篇文章指出，不要误以为当前正在发生的一切只是关于关税的问题。我们正在经历一场典型的全球货币、政治与地缘秩序的系统性瓦解。

“当前的秩序，本质上是二战后美国主导的‘规则优先’多边主义秩序。1944年布雷顿森林会议确立的三大支柱——国际货币基金组织、世界银行和关税及贸易总协定（GATT，后发展为WTO），是这套秩序的基石。”陈凤英指出，美国所谓“对等关税”政策直接违反WTO核心原则，例如最惠国待遇和非歧视性原则。美国以“国家安全”为由加征关税，滥用WTO例外条款，且拒绝接受WTO争端解决机制裁决。此外，国际货币基金组织与世界银行也已经边缘化。“世界所担忧的是，美国要‘自毁长城’。贸易体系如果瓦解了，紧接着就会是货币体系，然后就是整个国际秩序的坍塌。”

美国的单边主义策略正在通过贸易战、地缘博弈、科技对抗，乃至局部军事冲突等方式展现出来。

美国政府挥舞关税大棒，其理由是“美国长期存在货物贸易逆差”。伊维拉近日发表《美国是贸易大赢家》一文，以详实的数据和分析，驳斥了美国“贸易吃亏论”。但是，这并不能改变美国对现行国际贸易体系的不满。

这种不满其实由来已久。

“从上世纪70年代的‘尼克松冲击’，到80年代的广场协议，再到2008年的华尔街金融风暴，美国多届政府一直在寻求摆脱‘特里芬难题’、产业空心化等困境。从奥巴马政府的‘再工业化’到特朗普政府1.0的‘贸易战’，再从拜登政府的‘小院高墙’到特朗普政府2.0的加征关税，其做法其实一脉相承，目的都是实现美国再工业化、确保美国霸权。”陈凤英说。

美国的做法造成的结果就是整个国际贸易体系的动荡。

美国康奈尔大学戴森学院教授、布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德在《外交事务》网站刊文称，建立在基于规则体系之上的国际自由贸易和广泛贸易的时代已戛然而止，且长期以来互利的经济关系和地缘政治联盟都已无足轻重。普拉萨德认为，美国与其他国家之间的任何讨价还价都将塑造一个以保护主义、紧张局势和交易为特征的新经济体系。

达利欧认为，美国的单边主义策略正在通过贸易战、地缘博弈、科技对抗，乃至局部军事冲突等方式展现出来。

美国在全球贸易中所占份额有限，很多国家有望找到新的市场，结果就是“全球性的离美国而去”。

日本《每日新闻》刊发题为《美国关税搅动世界 更多国家将离美国而去》的文章指出，眼下美国在全球贸易中所占份额有限，很多国家有望找到新的市场，结果就是“全球性的离美国而去”。

西班牙《国家报》网站文章指出，美国挑起的这场关税战正催生新的联盟关系。据德新社报道，4月初，欧盟与中亚五国达成120亿欧元投资协议，并在乌兹别克斯坦峰会上明确将中亚视为“可靠的战略伙伴”。

此外，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示：“欧洲已与76国达成协议，现正扩展这张网络。我们刚与南方共同市场、墨西哥和瑞士达成了贸易协定，且已经与南非建立了首个合作伙伴关系。我们的目标是在年底前敲定与印度的贸易协定，并正与印尼、泰国展开密集谈判。”

俄罗斯卫星新闻网报道称，东盟国家正在讨论对美国单方面实行进口关税的集体应对措施。

联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘指出：“全球贸易规则必须改变，以适应当今的挑战。”有分析指出未来存在两种可能：一种是美国被排斥在世界经贸体系之外，美国市场日益孤立和萎缩，最终将丧失在全球供应链和价值链上的话语权；另一种是美国与部分国家，比如加拿大和墨西哥为核心，再联合其他一些国家，达成经贸协定。

“目前看来，至少短期内，‘去美国化’或者‘去美元化’都不可能。美国还会是世界的重要一极，不过美国会进行战略收缩，拒绝‘为世界服务’。”陈凤英说。

正如西班牙“世界秩序”网站刊文指出的，美国政府企图以关税决定全球未来，开启一个新的帝国主义时代。但从长远来看，这可能反而会摧毁美国的霸权。

(责编：贾文婷、崔越)