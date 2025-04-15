新华社阿尔及尔4月14日电（记者徐永春）阿尔及利亚外交部14日发表声明，宣布法国驻阿大使馆和领事馆的12名工作人员为“不受欢迎的人”，要求其必须在48小时内离境。

声明说，法国内政部人员8日当街逮捕一名阿驻法领事工作人员，阿方因此作出上述决定。声明强调，法国内政部长试图通过这一行径贬低阿尔及利亚，无视外交惯例，公然违反相关公约和条约。在对等基础上，阿方将坚决回应法国内政部长的任何进一步攻击行为。

据法国媒体报道，因与居住在法国的阿尔及利亚人被绑架案有关，包括一名阿尔及利亚领事工作人员在内的3人日前被法国警方拘留。他们被指涉嫌参与和恐怖组织有关的绑架、非法拘禁等。法国内政部长布鲁诺·勒塔约表示，此案“可能涉及外国干涉”。

阿尔及利亚外交部12日发表声明说，当天召见了法国驻阿大使，“强烈抗议”法方拘留其领事工作人员。

阿尔及利亚曾是法国殖民地。数月来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。2024年12月，阿外交部指责法国在阿进行“敌对行为”和“情报活动”，并召见法国大使。

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