打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿尔及利亚要求12名法国外交人员限期离境

2025年04月15日09:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿尔及尔4月14日电（记者徐永春）阿尔及利亚外交部14日发表声明，宣布法国驻阿大使馆和领事馆的12名工作人员为“不受欢迎的人”，要求其必须在48小时内离境。

　　声明说，法国内政部人员8日当街逮捕一名阿驻法领事工作人员，阿方因此作出上述决定。声明强调，法国内政部长试图通过这一行径贬低阿尔及利亚，无视外交惯例，公然违反相关公约和条约。在对等基础上，阿方将坚决回应法国内政部长的任何进一步攻击行为。

　　据法国媒体报道，因与居住在法国的阿尔及利亚人被绑架案有关，包括一名阿尔及利亚领事工作人员在内的3人日前被法国警方拘留。他们被指涉嫌参与和恐怖组织有关的绑架、非法拘禁等。法国内政部长布鲁诺·勒塔约表示，此案“可能涉及外国干涉”。

　　阿尔及利亚外交部12日发表声明说，当天召见了法国驻阿大使，“强烈抗议”法方拘留其领事工作人员。

　　阿尔及利亚曾是法国殖民地。数月来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。2024年12月，阿外交部指责法国在阿进行“敌对行为”和“情报活动”，并召见法国大使。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部