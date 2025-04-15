新华社洛杉矶4月14日电 美国蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器14日完成了一次只有女性乘员的载人飞行。它搭载美国流行歌手“水果姐”凯蒂·佩里、亚马逊创始人杰夫·贝索斯的未婚妻劳伦·桑切斯等6名女性，进行了长约10分钟的地球亚轨道“太空游”。

蓝色起源公司由贝索斯创办。这是该公司“新谢泼德”飞行器第31次太空飞行，也是第11次载人飞行，除佩里和桑切斯外，其余4人来自电视主持、电影制片、火箭工程等领域。

蓝色起源公司官网介绍，美国中部时间14日8时30分（北京时间14日21时30分），“新谢泼德”飞行器载着这6名女性从得克萨斯州西部一处发射场升空，飞至距地面约100千米处的地球亚轨道。随后飞行器的乘员舱与火箭分离，乘员舱自主飞行数分钟，在到达最高点后开始降落，在降落伞等装置的缓冲作用下顺利返回地面。整个飞行过程持续约10分钟。

蓝色起源公司说，“新谢泼德”是可重复使用运载火箭和乘员舱的组合体，其设计目标是将宇航员和科研载荷送入太空，还可用于太空旅游。它的飞行高度可达约107千米，超过距地表100千米的“卡门线”，这是国际航天界定义的地球大气层与太空的边界。截至目前，该飞行器已运载58人至超过“卡门线”的高度。

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