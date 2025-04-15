——访越南副总理兼外长裴青山

本报记者 杨 晔

中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问之际，越南副总理兼外长裴青山接受本报记者采访表示，越南和中国是山水相连的近邻，两国人民有着深厚的传统友谊。两国2008年建立全面战略合作伙伴关系，近年来两党两国最高领导人多次互访，双边关系在诸多领域取得强劲、全面和显著发展。

裴青山表示，习近平总书记此次对越南进行国事访问，是越中关系进入新时代背景下的一次重大政治外交行动，对越中关系发展具有战略意义和长远影响。这是习近平同志担任中共中央总书记、国家主席以来第四次访越。越南党和国家领导人期待此次访问取得良好成果，加强越中高层战略交往特别是两党两国高层领导人定期接触，交流治国理政和国家建设经验，进一步巩固政治互信基础，在国际和地区形势复杂演变背景下为两国关系稳定健康发展指明方向，为维护地区乃至世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。

裴青山表示，越中两党两国通过定期的双边和多边高层互访和接触，不断增强政治互信。2022年阮富仲总书记对中国进行正式访问，2023年12月习近平总书记对越南进行历史性访问，双方一致同意进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系，朝着“六个更”总体目标构建具有战略意义的越中命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。

裴青山说，2024年8月越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问，两党两国领导人继续肯定发展双边关系是两国外交事业的重要方向，同意进一步加强越中全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体，为两国关系保持积极发展势头增添动力，这对双方各层级各领域合作产生强大溢出效应，形成充满活力的务实合作氛围，推动各领域合作取得许多实质性成果。

谈到党际交流和政府间合作成果，裴青山表示，越中两党、越南国会和中国全国人大、越南祖国阵线和中国全国政协等，以及两国各部门各地方之间特别是外交、国防、公安、边境地区等重点领域的合作不断拓展和深化，形成了一系列务实高效的合作机制。双方还加强在联合国、亚太经合组织等国际多边机制以及大湄公河次区域经济合作等框架内的协调与配合。

裴青山强调，越中经贸投资合作和基础设施互联互通强劲发展。2024年，两国经贸合作继续迈上新台阶，越南连续多年保持中国在东盟最大贸易伙伴地位，成为中国全球第四大贸易伙伴国。中国已成为越南农林水产品最大出口市场，为数百万越南农民带来实实在在的福祉。两国在基础设施互联互通领域特别是铁路建设方面取得许多重要进展。双方围绕开展老街—河内—海防铁路项目进行了密切合作。越南力争于2025年开始建设该铁路，并于2026年完成芒街—下龙—海防、同登—河内两条铁路线的规划，为便利两国人员往来、促进货物贸易作出贡献。两国智慧口岸建设工作也取得积极进展。

裴青山表示，2025年是越中建交75周年，举办越中人文交流年活动是两国达成的重要共识，将为两国人文交流注入新动力。目前，越中教育文化领域合作成果丰硕，越南在华留学生约有2.4万名（据越方统计），比5年前增加了一倍。旅游业方面，中国继续成为越南最大的游客来源国。

裴青山说，举办越中人文交流年对两党两国关系具有重要意义。双方回顾交往历程，缅怀两党两国老一辈领导人，特别是胡志明主席和毛泽东主席亲手缔造的越中“同志加兄弟”传统友谊，为越中睦邻友好和全面合作奠定坚实基础。越中人文交流年将为双方进一步深化文化、教育和旅游等领域合作提供动力和机遇，增进两国人民相互了解，特别是让年轻一代继承发扬两国传统友谊，这是越中两党两国和两国人民共同的宝贵财富。越中人文交流年也是两国各部门各地方和两国人民加强合作交流、有效落实高层共识的催化剂和黏合剂，将推动两党两国关系发展取得更多实质性成果，为各自国家在新时期实现繁荣发展作出贡献。

裴青山说，在双方高度重视、密切配合和精心筹备下，相信习近平总书记对越南进行的第四次国事访问一定会取得圆满成功，为越中睦邻友好、越中全面战略合作伙伴关系发展和构建具有战略意义的越中命运共同体树立新的里程碑。

（本报河内4月14日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)