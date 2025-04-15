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越南导游见证中越跨境游日益红火

本报记者  杨文明
2025年04月15日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为4月13日，陈飞碟在河口口岸为越南旅游团游客介绍中国风土人情。
　　吕子龙摄（人民视觉）

　　4月13日，越南导游陈飞碟像往常一样，从云南河口口岸入境，来到中国，这是他今年第十二次带团赴滇。正在验放旅客的河口边检站移民管理警察张航一见到陈飞碟，便熟络地打起招呼。这名曾在中国留学的年轻人，是中越跨境游从“小众”到“火热”的亲历者。

　　“端午都会吃粽子，同样都要过春节；不管是昆明大观楼，还是越南会安古城，都有不少汉字楹联……越南和中国可不只是山水相连。”2014年，来自越南老街的农家子弟陈飞碟，带着对中越两国交往越来越热络的期盼，到云南师范大学学习中文。2018年，陈飞碟投身中越跨境旅游事业。

　　“我是云南首个独立带团的越南导游。”几年间，陈飞碟见证了中越跨境游日益红火。丽江市玉龙雪山景区，越南游客举着“我在云南等风也等你”的标牌拍照；红河哈尼族彝族自治州建水古城，身着越南传统服饰奥黛的越南姑娘在朝阳楼前合影……2023年，越南赴滇过夜游客同比翻了数倍。2024年，河口口岸越南旅行团队出入境数量、游客量分别同比增长40.7%、47%。

　　对于越南游客来说，云南有着多重魅力。身处热带，越南游客向往雪山，玉龙雪山、香格里拉几乎成为必去之地。社交媒体上，神秘鲜美的野生菌流量高、受追捧，是一定要打卡的美食。“越南游客很爱乘坐中国高铁！”陈飞碟说，先进的交通系统不仅让越南游客便捷去往更多景点、品尝更多美食，更成为体验“项目”之一。

　　好政策接连出台，热度更持久。今年2月10日起，东盟国家旅游团可免签入境云南西双版纳，停留时间不超过6天。4月，离境退税“即买即退”政策推向全国。“越南游客喜欢云南的银制品。‘即买即退’政策实施后，游客在指定商店购物可当场拿到退税款，这对中老年群体特别友好。”陈飞碟说。

　　“每周都有客人咨询从西双版纳免签入境的路线。”陈飞碟观察，想来中国旅游的越南游客越来越多，从事中越跨境游的导游也多了起来。“有的越南游客和我的云南同行成了好朋友。”陈飞碟说，“行程结束，友谊开启。”

　　《 人民日报 》（ 2025年04月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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