——访越南驻华大使范清平

本报记者 刘 刚

“在越中纪念建交75周年的重要节点，习近平总书记、国家主席对越南进行国事访问，这对两党两国关系发展具有重要意义。这是习近平总书记、国家主席2025年首次出访，也是他担任中共中央总书记、国家主席以来第四次访越，体现了中国党和国家对深化越中睦邻友好和全面合作的高度重视。”越南驻华大使范清平日前在接受本报记者采访时表示。

范清平认为，近年来，特别是越中两国一致同意进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体以来，双边关系取得积极和较为全面的进展——政治互信日益巩固，越中两党两国各部门各地方和两国人民之间的合作持续开展，外交、国防安全领域的务实合作不断巩固和加强，经贸、投资、旅游合作成果丰硕。

作为长期从事对华外交工作的外交官，范清平对中国的发展成就表示祝贺。“在中国共产党的坚强领导下，中国人民努力奋斗，取得了举世瞩目的成就。正如习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上强调的，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。”

2025年是中国“十四五”规划的收官之年。范清平表示，中国在“十四五”期间迈出的新步伐、取得的新成就让人印象深刻——中国经济总量从2021年的约114.4万亿元人民币增加到2024年的134.9万亿元人民币，年均增长5%以上。中国的脱贫攻坚成果不断巩固。中国持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境显著改善，民众生活质量得到巨大提升。“在世界政治、安全、经济形势复杂演变、充满挑战的背景下，中国的发展成就为促进世界经济增长作出重要贡献。中国高质量发展也为其他发展中国家选择适合自身的发展道路树立了典范。”范清平说。

范清平赞赏习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为这体现了中方积极推动全球在相关重要领域合作的使命担当。“三大全球倡议每项都有各自的中心任务、优先方向、独特优势，倡导各国相互尊重，增加互信，开展对话与合作，实现互利共赢，为解决地区和全球面临的和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字等紧迫问题提供方案。”

范清平表示，三大全球倡议有利于维护全人类共同利益，推动世界各国人民的和平、正义和进步事业，顺应了各国人民建设更加美好世界的愿望，得到国际社会的关注和支持。越方多次表示支持三大全球倡议，近年来一直与中方就倡议框架内相关合作内容交换意见。

范清平指出，当前，越南正努力落实越共十三大提出的各项目标任务，在机制体制和基础设施等方面取得多项突破，更好服务国家发展，并积极筹备越共十四大。中国正在贯彻落实中共二十大重大决策部署，进一步全面深化改革、推进中国式现代化。越中关系保持积极发展势头，各领域合作亮点纷呈。“可以说，习近平总书记、国家主席此访是在越中两国社会主义建设、越中关系发展关键时期的一次重要访问。”范清平说。

“越中同为共产党领导的社会主义国家，是‘同志加兄弟’的友好邻邦。越南对中国取得的发展成就感到高兴，中国的发展将为促进本地区乃至世界的和平、合作与发展作出更大贡献。”范清平说，我相信，中国的发展将为世界经济增长注入更多确定性，为包括越南在内的地区国家带来更多机遇、注入更多动力。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)