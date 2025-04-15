当前，全球经贸环境错综复杂，跨国企业投资经营面临更多不确定性。中国政策环境透明、稳定、可预期，消费市场潜力巨大，进一步增强了外资长期布局中国市场的信心

第五届中国国际消费品博览会4月13日起在海南举行，70多个国家和地区的1700余家企业、4100余个品牌参展，规模超过往届，展示了各方对中国发展的信心。当前，全球经贸环境错综复杂，跨国企业投资经营面临更多不确定性。中国政策环境透明、稳定、可预期，消费市场潜力巨大，进一步增强了外资长期布局中国市场的信心。在中国，外资企业可以尽展优势和能力，在全球竞争中赢得先机。

中国不断以更高水平的开放链接世界，在开放中与各方共享发展机遇，成为吸引外资企业积极参加消博会的重要因素。对外开放是中国的基本国策。中国正在推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断出台稳外资系列政策，提升外资企业投资中国市场的信心。消博会的举办地海南正在加快推进自由贸易港建设，是中国推进高水平开放的生动缩影。经过5年探索实践，消博会已成为全球企业共享中国市场、中国企业走向世界的重要舞台。泰国正大集团资深副董事长谢毅表示，当前国际形势复杂多变，中国始终以开放共赢的姿态拥抱世界，正大集团计划将更多中国好产品推广到东南亚乃至全世界，同时将全球好产品引进到广阔的中国市场，共享开放机遇。

“购在中国”凸显中国超大规模市场优势。本届消博会期间启动的“购在中国”系列活动，是加快实施提振消费的专项行动。近年来，中国政府坚定实施扩大内需战略，开展消费品以旧换新，促进服务消费高质量发展，组织开展系列促消费活动，加快推进国际消费中心城市培育建设，推动消费持续扩大，不仅提升了中国老百姓的生活品质，也为世界各国企业创造了发展机遇。2024年，中国社会消费品零售总额超过48万亿元人民币，比上年增长3.5%。2021年至2024年，中国累计进口各类消费品7.4万亿元人民币。充分依托中国超大市场优势，消博会汇聚全球消费精品，展现多元消费场景，引领消费升级趋势，国际影响力和全球辨识度不断提高，为加快构建新发展格局、推动高质量发展、助力世界经济复苏提供了有力支撑。英国是本届消博会的主宾国，英国商业贸易部国务大臣道格拉斯·亚历山大表示，希望通过本届消博会为在华经营的英资企业以及中国投资者带来发展机遇，共同创造更加繁荣的未来。

本届消博会期间举行了“投资中国·2025海南自由贸易港全球产业招商大会”，向全球投资者展示海南自由贸易港的建设成果、营商环境和投资机遇，彰显中国坚定不移打造一流营商环境，为各国企业提供更优质服务保障的坚定决心和务实行动。营商环境是企业生存发展的土壤。中国积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，释放强大的“磁吸力”。强化知识产权保护，营商环境全球排名从第九十六位跃升至第三十一位；维护外资企业合法权益，保障在华外资企业同等享受国民待遇；外资准入负面清单历经8次缩减，从最早190项缩减到现在的全国版29项和自贸试验区版27项……从营商到“宜商”，中国持续优化营商环境，厚植投资沃土。

与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。中国将坚定支持广大外资企业在华更好发展，继续做外资企业眼中确定性的绿洲和投资兴业的热土，同广大外资企业一道，共同书写互利共赢新篇章。

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)