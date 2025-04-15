——访柬中友好协会主席艾桑奥

本报记者 曹师韵

“中国的发展令人惊叹，尤其是在绿色发展、减贫和科技创新方面展现出非凡的速度与成就。”柬中友好协会主席艾桑奥近日在接受本报记者采访时表示。

他回忆起去年访问北京乘坐运河游船时，目之所及，绿意盎然。“2013年我曾登上长城，去年旧地重游，发现山上的树木更加繁茂，生态环境大为改善，这一变化令人欣喜。”

艾桑奥向记者展示他珍藏的柬文版《习近平谈治国理政》。“这是帮助我了解中国治国理政的重要著作。”他表示，在中国共产党领导下，中国经济保持长期较快增长，让数亿人摆脱贫困，这是了不起的成就，包括柬埔寨在内的许多国家都在研究并借鉴中国的发展经验。

回忆起2016年在金边国际机场迎接习近平主席首次访柬，艾桑奥难掩激动之情。“那是我第一次近距离见到习近平主席，深刻感受到习近平主席的领袖气质。习近平主席不仅是引领中国发展的卓越领导人，也以全球视野推动世界共同进步。”他提到，在那次访问期间，柬中两国签署31份合作文件，“如今，这些合作已在柬埔寨大地上结出丰硕果实，为柬埔寨经济发展打下坚实基础，柬埔寨民众切实感受到柬中合作带来的福祉”。

“柬埔寨的发展与中国的支持密不可分。”艾桑奥举例说，柬埔寨国家体育场、金边至西哈努克港高速公路、暹粒吴哥国际机场等两国合作的标志性项目相继建成，柬埔寨的基础设施水平得到极大提升。“2023年柬埔寨成功举办东南亚运动会，国家体育场的建设功不可没。”他还提到，考斯玛中柬友谊医院为柬埔寨民众提供了医疗保障。柬中教育合作日益深化，中国每年为柬埔寨学生提供奖学金，帮助他们前往中国深造。

“建交近67年来，柬中关系不断巩固，柬埔寨始终与中国携手同行，以共建柬中命运共同体为指引，深化互信与合作。”艾桑奥表示，柬埔寨借鉴中国经验，推动“五角战略”与共建“一带一路”倡议对接，推动经济高质量、可持续发展。他强调，共建“一带一路”倡议作为构建人类命运共同体的伟大实践，不仅促进了共建国家的发展，也为世界经济增长创造了重要机遇。

艾桑奥高度评价习近平主席提出的全球文明倡议，认为该倡议在推动不同文明交流互鉴、增进各国人民相知相亲、凝聚国际社会合作共识等方面发挥了重要作用。“中国不仅倾听世界的声音，还积极帮助全球南方国家共同应对挑战。柬埔寨高度认可这一倡议，愿与中国携手合作，为推动人类文明进步、应对全球共同挑战贡献力量。”艾桑奥表示。

作为柬中友好协会主席，艾桑奥始终致力于促进柬中民间交流，积极推动柬中双边合作。他特别提到，协会自2013年以来一直支持“光明行”项目。说着，他翻开自己收藏的“光明行”照片集，指着一张张照片，回忆起一幕幕感人的场景，“项目已帮助无数柬埔寨眼疾患者重见光明，意义非凡”。他表示，协会2025年计划进一步扩大影响力，将分会从当前的11个省市扩展至全国25个省市，以推动柬中友好交流不断深化。

（本报金边4月14日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 10 版）

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