翁诗杰

马中两国是千年结好的邻居、以心相交的朋友、合作共赢的伙伴。期待习近平主席此次国事访问推动马中命运共同体建设迈上新台阶，为两国人民带来更多福祉，为地区繁荣稳定作出更大贡献

马来西亚同中国隔海相望，两国友谊传承千年。自建交以来，两国始终友好相处、守望相助，树立了国与国相互成就、合作共赢的典范。习近平主席此次对马来西亚进行国事访问意义重大，马来西亚社会各界热切期待。

得益于马中智库间的频繁互动，我多次到访中国，亲眼见证了中国改革开放取得的辉煌成就。我长期关注发展中国家减贫问题，中国脱贫攻坚取得历史性成就，为马来西亚提供了重要参考。通过借鉴中国的精准扶贫经验，马来西亚可以结合自身实际为贫困群体赋能，走出适合自己的减贫之路，实现可持续发展。

马中持续推进高质量共建“一带一路”，为马来西亚带来广阔发展机遇。中企承建的东海岸铁路项目将连接马来西亚的4个州，成为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”。马来西亚工业发展金融研究中心的研究显示，仅建设阶段，该项目就将拉动马来西亚经济增长2.7%。马中开创“两国双园”国际产业合作模式，以优势互补深化产能合作。目前，马中关丹产业园工业总产值已经超过1000亿元人民币，带动关丹港年新增吞吐量超过1000万吨，为高质量共建“一带一路”在马来西亚的持续推进注入了动力。

马中经贸往来密切，为加快各自现代化进程注入动力。2024年，马中双边贸易额达到2120.4亿美元，同比增长11.4%，中国连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴。能源、机械、电气产品、农产品是马来西亚对华出口的重要商品。去年，首批马来西亚鲜食榴莲进入中国市场，不仅丰富了中国消费者的选择，也为马来西亚农产品拓宽了销路。长城汽车、比亚迪、吉利等中国汽车品牌加快在马来西亚发展，推动当地汽车产业链不断完善，助力马来西亚工业化进程。中国同马来西亚在数字经济、绿色发展、新能源等领域持续挖掘新的合作增长点，推动两国合作向纵深发展。

2023年底，马中两国开始实施互免签证政策。据统计，2024年，中国公民访马约380万人次，是2023年的两倍多，马来西亚赴华游客也有明显增长。今年3月，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映，引发观影热潮，进一步促进两国文化交流。马来西亚默迪卡民调中心的数据显示，逾八成受访者认为马中关系良好，对中国投资持积极态度的受访者比例也从2022年的70%提升至82%。

中国是全球治理的积极参与者和推动者，中国方案助力破解全球发展难题。共建“一带一路”坚持共商共建共享原则，有助于维护真正的多边主义、推动加强国际合作。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为解决全球发展、安全问题，促进不同文明交流互鉴提供了切实可行的合作路径。作为亚洲发展中国家和新兴经济体的重要代表，马中双方加强团结协作，共同应对全球挑战，对促进“全球南方”团结合作具有重要意义。

亚太“一带一路”共策会致力于加强对话与交流，增进各方对共建“一带一路”倡议的认识，推动亚太一体化进程。去年，我们联合马中两国智库、高校等举办了2024年中国—东盟经济研讨会、“一带一路”马中圆桌论坛等活动，围绕东盟与中国产业合作、马来西亚与中国绿色领域合作等话题进行讨论，取得了可喜成果。

马中两国是千年结好的邻居、以心相交的朋友、合作共赢的伙伴。期待习近平主席此次国事访问推动马中命运共同体建设迈上新台阶，为两国人民带来更多福祉，为地区繁荣稳定作出更大贡献。

（作者为亚太“一带一路”共策会会长）

《 人民日报 》（ 2025年04月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)