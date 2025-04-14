新华社北京4月14日电（记者刘杨）外交部发言人林剑14日表示，中拉合作是南南合作，只有相互支持，没有地缘算计。美方反复抹黑攻击中国，注定不会得逞。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国国防部长赫格塞思在巴拿马城举办的2025年中美洲安全会议上大肆渲染“中国威胁”，并就中国军队、中资企业等发表攻击言论，宣称美方必须有力阻遏“中国在西半球威胁”，预防“战争爆发”。美国副国务卿兰多对萨尔瓦多宣称，应只允许可信任供应商参与5G、网络安全、人工智能合作，防止中国进入。中方对此有何评论？

林剑表示，美方有关人士的言论充满意识形态偏见和冷战思维，是彻头彻尾的谎言和谬论。

“是谁将拉美和加勒比视为‘后院’大搞‘新门罗主义’？是谁对拉美和加勒比国家内政指手画脚？是谁高举关税‘大棒’胁迫拉美和加勒比国家？是谁在全球大搞监听监控？是谁军事基地遍布西半球？是谁放任轻小武器和弹药流入拉美和平区？世人看得很清楚。”林剑说。

林剑表示，中拉合作是南南合作，只有相互支持，没有地缘算计。中方同拉美和加勒比国家交往，始终秉持平等相待、互利共赢原则，从不寻求势力范围，也不针对任何第三方。美方反复抹黑攻击中国，一再渲染“中国威胁论”，不过是想以之为借口控制拉美和加勒比，注定不会得逞。

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