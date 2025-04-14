新华社北京4月14日电（记者刘杨、陆君钰）外交部发言人林剑14日表示，西藏事务纯属中国内政，美国借涉藏问题对中方官员滥施签证限制，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方决定对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员对等采取签证限制措施。

当日例行记者会上，有记者问：近日，针对美方声称将对深度参与制定或执行限制外国人进入藏区政策的中方官员实施签证限制，外交部发言人曾表示中方将坚决反制。中方能否介绍具体反制措施？

林剑表示，西藏事务纯属中国内政，美国借涉藏问题对中方官员滥施签证限制，严重违反国际法和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》和《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员对等采取签证限制措施。

“西藏是开放的。中方欢迎外国友好人士到中国西藏地区访问、旅游、经商。同时，我们反对任何国家、任何人士以所谓人权、宗教、文化为借口插手西藏事务，反对别有用心的人员以访问西藏为名行干扰破坏之实。”林剑说。

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