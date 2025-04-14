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哈萨克斯坦驻华大使：哈中合作前景广阔

2025年04月14日15:17 | 来源：人民网-国际频道
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哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在哈驻华大使馆举办新闻发布会。人民网阿尔达克 摄

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在哈驻华大使馆举办新闻发布会。人民网 阿尔达克摄

人民网北京4月14日电 （杨倩、阿尔达克、 俄布拉依）4月11日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京举办新闻发布会，向中国媒体代表介绍了哈国内改革进程、哈中双边合作成果，以及两国在中国—中亚机制和上合组织框架内的合作情况。大使指出，哈中两国在共建“一带一路”倡议框架下开展了友好互利合作，两国关系堪称高效合作的典范。

努雷舍夫表示，当前哈中关系发展至前所未有的水平，两国在多边框架内相互支持彼此立场，哈中关系已成为高效合作的典范。两国的合作规模逐年扩大。根据中国海关数据，2024年哈中贸易额达到438亿美元的历史新高，同比增长6.8%。

互联互通、交通运输及供应链合作是哈中主要合作方向。大使指出，哈中两国在交通物流领域共同实施了多个重大基础设施项目。目前，在共建“一带一路”倡议框架下，超过80%的中欧班列过境哈萨克斯坦。2024年，哈中间铁路运输量增长13%，达到3200万吨；跨里海国际运输线路的货运量比2023年增长62%。此外，哈中两国启用了国际道路运输电子许可证系统。

哈中投资前景巨大。大使介绍，2024年，中国位列对哈直接投资五大来源国之一，投资总额超过11.9亿美元。目前，哈中两国正在推进224个投资项目，投资总额达664亿美元。在哈境内注册的中资企业超过5000家。两国在机械制造、工业、能源、绿色技术、数字化、农工综合体、航天等领域的合作前景广阔。

人文合作蓬勃开展。努雷舍夫介绍，2024年是中国“哈萨克斯坦旅游年”，哈方接待中国游客65.5万人次，同比增长78%。过去一年，哈中两国互设文化中心，高校广泛开展人才培养合作项目。目前已有4000多名哈萨克斯坦青年来华留学。

今年是哈萨克斯坦“中国旅游年”。大使相信，旅游年活动和双方互免签证制度将为两国旅游合作注入强劲动力。

大使介绍，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，会议的筹备工作正在有序进行。此次峰会将推动中国—中亚合作机制的长期发展。

努雷舍夫强调，哈方视上合组织框架下的合作为外交优先方向。哈萨克斯坦全力支持中国担任上合组织轮值主席国工作，期待上合天津峰会为地区合作带来新机遇。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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