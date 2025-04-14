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中方持续为缅甸地震灾后工作提供支持

2025年04月14日15:04 | 来源：新华网
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　　新华社仰光4月14日电（记者张东强）中国驻缅甸大使馆14日发布消息说，缅甸强震造成当地建筑严重受损，断水断电，加上酷热和降雨天气，给受灾民众生活造成严峻困难。中国急受灾民众之所急，加紧推进灾后安置、赈济、供水和卫生防疫工作。

　　消息说，六批中国政府向缅甸提供的紧急人道主义地震救灾援助物资已运抵交付，包括4000顶帐篷、4万顶蚊帐、1.8万块防水布、4000条睡袋、1万条毛毯、5.5万余个急救包、1万个太阳能灯、2000套炊具、3.88万余个急救卫生包和2000箱方便面，帮助解决受灾民众的燃眉之急。中国红十字会在曼德勒设立了2个受灾民众安置点，架设170余顶帐篷和临时卫生间，开展防疫消杀超过10万平方米，并提供了紧急现汇援助和3批援助物资，接着还将协助缅甸红十字会在曼德勒、内比都和实皆市安装临时净水设施。中国乡村发展基金会联合在缅中资企业在内比都、曼德勒建立了5个临时安置点，惠及27852人次。缅甸中国企业商会、中国地方商会和企业纷纷慷慨解囊，已累计捐赠赈灾现金和物资超100亿缅币（约合2000万元人民币）。

　　消息说，中方将落实向缅方追加紧急人道主义地震救灾援助的承诺，提供成品油、板房、手术室、药品、疫苗等急需物资，并派遣医疗、防疫专家组赴缅开展医疗救治和防疫消杀，派遣灾情评估组对震区进行实地考察和评估，协助缅方规划灾后重建和开展防灾减灾，派遣文物保护组、结构检测组对受损文物、建筑进行评估、检测和维修加固等。

(责编：贾文婷、崔越)

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