打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨中马携手朝命运与共的未来大踏步前进——访中国驻马来西亚大使欧阳玉靖

2025年04月14日15:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社吉隆坡4月14日电　专访丨中马携手朝命运与共的未来大踏步前进——访中国驻马来西亚大使欧阳玉靖

　　新华社记者毛鹏飞　王嘉伟　程一恒

　　中国驻马来西亚大使欧阳玉靖日前接受新华社记者书面专访时表示，当前，中马命运共同体建设稳步向前。中马要在两国领导人掌舵领航下，继续做世代友好的亲密邻居、携手发展的真诚伙伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量，打造中马关系更加灿烂的明天。

　　欧阳玉靖说，中马关系历经半个多世纪风雨仍历久弥新、历久弥坚。建交之初，马方领导人曾用“新生的小树”比喻两国关系，现如今，中马关系已茁壮成长为一棵根深叶茂、花繁果硕的“参天大树”。

　　他表示，中马关系坚持以高层交往为引领，建设高度互信的中马命运共同体。2013年，习近平主席访问马来西亚，中马两国建立全面战略伙伴关系；2023年，习近平主席在北京会见马来西亚总理安瓦尔，双方就共建中马命运共同体达成共识，为双边关系发展擘画蓝图。

　　他说，两国坚持以务实合作为抓手，建设互利共赢的中马命运共同体。中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴国，马来西亚稳居中国在东盟中的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。去年，双边贸易额约2120.4亿美元，同比增长11.4%，创历史新高。马来西亚商品在中国广受欢迎，尤其是去年开始，马鲜食榴莲成功输华，让中国食客大饱口福。

　　欧阳玉靖指出，马来西亚是中国在全球的重要直接投资目的地国家之一，双方在新质生产力合作上势头迅猛。中国新能源汽车在马广受好评，吉利、奇瑞等汽车企业在马投资设厂，促进两国产供链深度融合。万国数据、秦淮数据等公司建设的数据中心拔地而起，助力马来西亚实现数字化转型目标。

　　欧阳玉靖还谈到，中马友谊坚持以人文交流为纽带，建设民心相通的中马命运共同体。中马民心相通根植于历史，郑和七下西洋、五次驻节马六甲的故事在马来西亚家喻户晓。建交以来，两国人民携手应对印度洋海啸、汶川地震和新冠疫情，情谊愈发坚固。

　　他说，2023年底，中马两国开始实行互免签证政策。2024年全年共有近380万人次中国游客来马，每周往返于两国之间的航班有500多架次。上个月，电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映，以最快速度刷新中国电影在马最高票房纪录。

　　2025年，马来西亚担任东盟轮值主席国。欧阳玉靖表示，中国与东盟是拆不散、离不开的好邻居、好兄弟、好伙伴。东盟长期践行多边主义和开放政策，同中国携手走出一条睦邻友好、共同繁荣的正确道路。

　　他强调，中国将坚定支持马来西亚履职东盟轮值主席国，坚持与东盟并肩前行，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园。相信在中国和东盟的共同努力下，双方友好合作将行稳致远，为创造更加繁荣美好的地区和世界作出更大贡献。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部