新华社吉隆坡4月14日电 专访丨中马携手朝命运与共的未来大踏步前进——访中国驻马来西亚大使欧阳玉靖

新华社记者毛鹏飞 王嘉伟 程一恒

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖日前接受新华社记者书面专访时表示，当前，中马命运共同体建设稳步向前。中马要在两国领导人掌舵领航下，继续做世代友好的亲密邻居、携手发展的真诚伙伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量，打造中马关系更加灿烂的明天。

欧阳玉靖说，中马关系历经半个多世纪风雨仍历久弥新、历久弥坚。建交之初，马方领导人曾用“新生的小树”比喻两国关系，现如今，中马关系已茁壮成长为一棵根深叶茂、花繁果硕的“参天大树”。

他表示，中马关系坚持以高层交往为引领，建设高度互信的中马命运共同体。2013年，习近平主席访问马来西亚，中马两国建立全面战略伙伴关系；2023年，习近平主席在北京会见马来西亚总理安瓦尔，双方就共建中马命运共同体达成共识，为双边关系发展擘画蓝图。

他说，两国坚持以务实合作为抓手，建设互利共赢的中马命运共同体。中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴国，马来西亚稳居中国在东盟中的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。去年，双边贸易额约2120.4亿美元，同比增长11.4%，创历史新高。马来西亚商品在中国广受欢迎，尤其是去年开始，马鲜食榴莲成功输华，让中国食客大饱口福。

欧阳玉靖指出，马来西亚是中国在全球的重要直接投资目的地国家之一，双方在新质生产力合作上势头迅猛。中国新能源汽车在马广受好评，吉利、奇瑞等汽车企业在马投资设厂，促进两国产供链深度融合。万国数据、秦淮数据等公司建设的数据中心拔地而起，助力马来西亚实现数字化转型目标。

欧阳玉靖还谈到，中马友谊坚持以人文交流为纽带，建设民心相通的中马命运共同体。中马民心相通根植于历史，郑和七下西洋、五次驻节马六甲的故事在马来西亚家喻户晓。建交以来，两国人民携手应对印度洋海啸、汶川地震和新冠疫情，情谊愈发坚固。

他说，2023年底，中马两国开始实行互免签证政策。2024年全年共有近380万人次中国游客来马，每周往返于两国之间的航班有500多架次。上个月，电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映，以最快速度刷新中国电影在马最高票房纪录。

2025年，马来西亚担任东盟轮值主席国。欧阳玉靖表示，中国与东盟是拆不散、离不开的好邻居、好兄弟、好伙伴。东盟长期践行多边主义和开放政策，同中国携手走出一条睦邻友好、共同繁荣的正确道路。

他强调，中国将坚定支持马来西亚履职东盟轮值主席国，坚持与东盟并肩前行，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园。相信在中国和东盟的共同努力下，双方友好合作将行稳致远，为创造更加繁荣美好的地区和世界作出更大贡献。

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