新华社喀土穆4月14日电 新闻背景｜苏丹武装冲突两周年大事记

新华社记者张猛

2023年4月15日爆发的苏丹武装部队与苏丹快速支援部队之间的武装冲突延宕至今，波及全境18个州中的15个，停火对话陷入停滞。持续两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

以下是苏丹武装冲突爆发以来的主要事件：

2023年

4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆多地发生武装冲突。当地媒体和观察人士普遍认为，苏丹快速支援部队领导人达加洛同苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉之间政见不和，此次冲突起因可能是快速支援部队方面对即将被并入陆军等安排不满。

5月20日，在沙特阿拉伯和美国斡旋下，苏丹武装部队和快速支援部队代表在沙特红海港口城市吉达签署协议，同意实行短期停火并就人道主义行动作出安排。

5月31日，苏丹武装部队宣布已暂停与快速支援部队有关停火和开放援助通道的对话，理由是对方反复违反停火协议。快速支援部队则发表声明驳斥这一说法，指责苏丹武装部队才是反复毁约的一方。

12月3日，因苏丹冲突双方未能落实此前达成的包括建立沟通渠道、从主要城市撤军等内容的协议，沙特等调解方无限期暂停双方在沙特城市吉达进行的谈判。

2024年

5月10日，苏丹快速支援部队开始围困北达尔富尔州首府法希尔。苏丹武装部队联合地方武装，同苏丹快速支援部队展开激烈战斗。北达尔富尔州是苏丹西部达尔富尔地区5个州中唯一没有被苏丹快速支援部队控制的州。

7月11日，应联合国邀请，苏丹冲突双方在瑞士日内瓦就人道主义援助和保护平民等议题举行非直接对话，联合国秘书长苏丹问题特使拉姆丹·拉马姆拉作为中间人进行传话。对话未能达成任何协议。

8月14日，由美国主持的新一轮苏丹冲突双方停火对话在日内瓦启动。苏丹快速支援部队派代表团参加对话，苏丹武装部队未派代表团。

9月26日，苏丹武装部队向苏丹快速支援部队在喀土穆控制的多个地区发起进攻。这是武装部队反守为攻、发动大规模军事行动的开始。

11月23日，苏丹政府宣布收复中部森纳尔州首府辛贾。

2025年

1月11日，苏丹武装部队宣布收复中部杰济拉州首府瓦德迈达尼。

2月8日，苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉宣布，将组建一个“看守政府”或“战时政府”来完成过渡任务，协助完成“清除苏丹境内叛乱分子”的剩余军事行动。

2月22日，苏丹快速支援部队及其同盟政治力量在肯尼亚首都内罗毕闭门会议上签署“创始宪章”，为在快速支援部队控制地区组建“和平与团结政府”铺平道路。苏丹外交部长阿里·优素福随后表示，苏丹拒绝任何国家承认所谓的“平行政府”。

3月21日，苏丹武装部队宣布，已完全控制位于喀土穆市中心的总统府。自2023年4月武装冲突爆发以来，总统府一直由苏丹快速支援部队控制。

3月22日，苏丹武装部队宣布控制位于喀土穆市中心的国家情报局总部、苏丹银行（中央银行）等多个重要地点。

3月26日，苏丹武装部队宣布控制喀土穆国际机场，以及苏丹快速支援部队在喀土穆南部最后一个主要据点杰贝勒阿乌利亚地区的主要营地。

3月29日，布尔汉发表电视讲话说，苏丹武装部队“不原谅、不妥协、不谈判”，结束战争、实现和平的路径非常明确：要么苏丹快速支援部队放下武器，要么继续战斗。

3月30日，苏丹快速支援部队领导人达加洛承认其部队已撤出首都圈喀土穆市，并称撤军是为将部队重新部署在首都圈恩图曼市。

(责编：贾文婷、崔越)