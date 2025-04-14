4月13日，在厄瓜多尔西部圣埃伦娜省奥隆，“全国民主行动运动”总统候选人丹尼尔·诺沃亚参加投票。新华社发（厄瓜多尔总统府供图）

新华社基多4月13日电（记者廖思维）厄瓜多尔全国选举委员会主席迪亚娜·阿塔曼特13日晚宣布，根据对超过90%选票的统计，“全国民主行动运动”总统候选人、现任总统丹尼尔·诺沃亚当选厄新一任总统。

截至发稿时，大选已完成超过93%的计票工作，诺沃亚得票率为55.84%，“公民革命党-全面革新运动联盟”总统候选人路易莎·冈萨雷斯得票率为44.16%。

4月13日，在厄瓜多尔西部圣埃伦娜省奥隆，“全国民主行动运动”总统候选人丹尼尔·诺沃亚（左二）完成投票后向民众致意。新华社发（厄瓜多尔总统府供图）

阿塔曼特说，由于当前计票结果趋势“无法逆转”，选举委员会认定由诺沃亚和玛丽亚·何塞·平托组成的总统和副总统竞选组合胜选。

得知选举结果后，诺沃亚在他位于圣埃伦娜省奥隆的家中表示，厄瓜多尔选择了一条将使未来世代拥有更加公平生活与更多发展机会的道路。

冈萨雷斯在基多北部举行的一场集会上说不承认选举结果，并要求开箱验票。

4月13日，在厄瓜多尔北部因巴布拉省奥塔瓦洛，选民排队参加投票。新华社发（里卡多·兰德塔摄）

在今年2月举行的厄瓜多尔总统选举首轮投票中，16位总统候选人均未满足首轮胜选要求，诺沃亚和冈萨雷斯分别以44.17%和44%的得票率领先并进入第二轮。根据厄瓜多尔宪法，在第二轮投票中得票多者直接当选总统。

4月13日，在厄瓜多尔北部因巴布拉省奥塔瓦洛，选民参加投票。新华社发（里卡多·兰德塔摄）

为确保选举公正和顺利进行，超过1600名国内和国际观察员共同监督选举流程，近10万名军警维护秩序和安全。

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