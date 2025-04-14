新华社日内瓦4月13日电（记者王娅楠）第50届日内瓦国际发明展13日在瑞士日内瓦闭幕，中国代表团携200多项发明参展，共获得77项金奖（含24项评审团特别嘉许金奖）、96项银奖和55项铜奖。

发明展最后一天特别安排了中国人工智能产品专场展，展示的项目包罗万象，既有小学生利用回收校服制作的可持续隔音板，也有大学生设计的室内健康空气控制系统和自适应信息物理极地服……

其中，国家电网有限公司展示的变电站空地协同智能运检系统获得金奖，该系统集空地一体机器人、智能穿戴设备及多模态大模型状态分析智能体于一体，不但极大地减轻人工运检的负担，而且有效预防电力设备和人身安全事故的发生。来自中国的机器人和机器狗还与现场参观者进行积极互动。

中国驻瑞士大使馆临时代办茅俊在现场致辞时表示，中国代表团长期积极参与日内瓦国际发明展，今年参展的项目无论数量和质量都再创新高。中国将继续同包括瑞士在内的各国一道，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。

中国代表团团长、中国发明协会党委书记、常务副理事长兼秘书长余华荣表示，中国发明创新和科技创新及智能产品从这里走向世界，展现“中国智造”的实力。中国愿与瑞士及全球各国伙伴共探技术前沿。

日内瓦国际发明展创办于20世纪70年代，是世界上举办历史最长、规模最大的发明展之一。本届展会为期5天，来自近40个国家和地区的1000多个发明项目展示了不同领域、不同行业的创新成果。

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