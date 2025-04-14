新华社瓦莱塔4月13日电（记者陈文仙）来自地中海地区中医中心的第20期中国援马耳他医疗队13日在马耳他东南部卡尔卡拉市的中心广场为市民开展义诊活动，吸引众多市民踊跃参与。

医疗队为当地市民提供了推拿、拔罐等中医传统诊疗服务，还为市民提供个性化健康咨询，帮助他们了解自身健康状况，体验中医外治的独特疗效。此外，医疗队还贴心地为大家测量血糖、血压，赠送膏药等实用医疗用品。

“感觉好多了。”现场接受推拿治疗后，63岁的伊丽丝·马格罗对记者说，她的颈部疼痛有所缓解，这是她首次接触中医治疗，今后将前往地中海地区中医中心进一步接受推拿治疗。

76岁的乔·库斯基耶里意在现场接受了血糖检测，并体验了拔罐与推拿治疗。他表示，后续将预约地中海地区中医中心的中国医生继续为他治疗，以缓解长期困扰他的颈部和背部疼痛。

“我们非常高兴能与中国医疗队合作，为卡尔卡拉市民提供义诊服务。”卡尔卡拉市市长韦恩·阿基利纳在接受新华社记者采访时说。

第20期中国援马耳他医疗队队长杨礼白说，此次义诊让更多当地人了解中医理论、认识中医特色疗法。未来，援马耳他医疗队将持续开展此类活动。

1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，由江苏省派遣医疗队开展诊疗工作。迄今，中国共派出20期援马耳他医疗队。

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