新华社北京4月14日电 特稿丨牢不可破的“铁杆”友情——习近平深化中柬友好的故事

新华社记者长远 刘畅

2023年2月，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见时任柬埔寨首相洪森。这是一场老朋友之间的约定。

“我很高兴同你实现‘三年之约’”，习近平主席在会见中特别回忆起洪森2020年那次顶风冒雪“逆行”来华之旅。应柬埔寨国王西哈莫尼邀请，习近平主席即将对柬埔寨进行国事访问。这次访问必将推动中柬续写更多“铁杆”情谊的新故事。

一把珍贵的椅子

2016年10月13日，习近平主席抵达柬埔寨首都金边进行国事访问的当天，看望了莫尼列太后。莫尼列太后邀请习近平主席在西哈努克太皇生前常坐的一把椅子上就座。西哈努克太皇逝世后，这把椅子一直被王室封罩珍藏。

“这是最尊贵、最亲密的客人才能享有的待遇。”西哈努克太皇的小女儿阿伦公主动情回忆。

作为亲历者，阿伦公主说，习近平主席在与莫尼列太后的会面中特别谈起中柬传统友好，并表示西哈努克太皇是“中国人民敬重的好朋友，是中柬友谊的象征”。

自20世纪50年代以来，西哈努克太皇一直致力于柬中友好，与几代中国领导人结下了深厚友谊。这段特殊情谊也为两国友谊薪火相传、历久弥新奠定了坚实基础。

“路遥知马力，日久见人心。”习近平主席曾引用这句中国古话，阐明中柬友谊经受住了国际风云变幻的考验，关键在于双方始终真诚相待、患难与共，相互信任、相互支持。

2016年访问柬埔寨前夕，习近平主席在柬埔寨媒体上发表的署名文章中特别提到：“我们不会忘记，在新中国成立之初遭受外部封锁和敌视的时候，柬埔寨率先同中国建交。在中国恢复在联合国合法席位的斗争中，柬埔寨给予坚定支持。”

在柬埔寨争取国家独立和民族解放，实现经济发展的过程中，中国也给予了坚定的支持和帮助。中国援建了柬埔寨第一条全线四车道国道，承建了柬埔寨第一家水泥厂、第一座火电站、最大规模的水电站。

2020年11月，习近平主席在北京人民大会堂向莫尼列太后颁授“友谊勋章”。他说：“这枚沉甸甸的‘友谊勋章’，代表了中国人民对莫尼列太后的崇敬之情和对柬埔寨人民的深厚情谊，也象征着中柬两国亲密无间的友好感情。”

两国领导人像走亲戚一样常来常往。2014年9月，习近平主席在北京钓鱼台国宾馆会见西哈莫尼国王和莫尼列太后时说：“北京就是你们的家，欢迎你们常回家看看。”多年来，习近平主席与洪森也频繁会晤。

洪玛奈2023年就任柬埔寨首相后不到一个月，将中国作为首个正式出访的国家，并强调将继续坚定奉行对华友好政策，将柬中铁杆友谊进一步发扬光大。

柬中友好协会主席艾森沃表示，柬中之间的铁杆情谊为大小国之间相互尊重、平等互利、合作共赢树立了典范，也为本地区的和平与稳定作出积极贡献。“这份友谊实实在在地造福了两国人民。”他说。

一条通往希望之路

柬埔寨有句谚语：“有路就有希望。”2024年5月，柬埔寨王国政府将金边一条道路命名为“习近平大道”，以感谢习近平主席对柬埔寨发展作出的历史性贡献。

在命名仪式上，洪玛奈指出，在习近平主席和柬方领导人关心和推动下，柬中关系进入历史最好时期。

2013年以来，中柬各领域务实合作蓬勃发展，两国全面战略合作伙伴关系不断深化，共建“一带一路”倡议已成为双方谋求共同发展、实现合作共赢的重要平台。

位于中南半岛的柬埔寨曾是古代海上丝绸之路的重要一站，也是最早加入“一带一路”合作的国家之一。近年来，柬方领导人出席了中国举办的历届“一带一路”国际合作高峰论坛，充分体现出柬方对习近平主席提出的重要合作倡议的高度重视。

多年来，共建“一带一路”在柬重点项目成果丰硕：西哈努克港经济特区已吸引200多家国际企业和机构入驻，创造了3.2万个就业岗位；柬埔寨首条高速公路——金边至西哈努克港高速公路，将两地通行时间从五小时以上缩短至不到两小时；暹粒吴哥国际机场助力旅游业快速增长，截至去年底已开通至8个国家的17条航线。

柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里说，西哈努克港经济特区及其他共建“一带一路”重点合作项目，在助力柬实现“2030年进入中等偏上收入国家行列、2050年成为高收入国家”的目标方面发挥了关键作用。

持续升温的双边经贸往来也是两国务实合作的一大亮点。官方数据显示，中国持续多年稳居柬埔寨最大外国投资来源国和第一大贸易伙伴。过去10年双边贸易额增长近4倍。得益于中柬自由贸易协定与《区域全面经济伙伴关系协定》的实施，柬埔寨的大米、香蕉、龙眼和巴沙鱼等特色产品也在源源不断进入中国市场。

在两国领导人的共同引领下，双方不断充实涵盖政治、产能、农业、能源、安全和人文六大领域的“钻石六边”合作架构，制定“工业发展走廊”和“鱼米走廊”合作规划，助力两国各自现代化进程，更好造福两国人民。

柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维说，柬中领导人亲自擘画高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体宏伟蓝图，双方务实合作正为实现这一目标注入强劲动力。

一本解答“治理之问”的书

2017年4月，《习近平谈治国理政》第一卷柬文版首发式在金边举行。时任首相洪森出席了首发式。

这本书收录了习近平主席从2012年11月至2014年6月的79篇讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信等。目前，这套丛书已出版至第四卷，成为全球读者深入了解这位大国领导人治国理政思想理念的重要窗口。

洪森在首发仪式上建议柬埔寨政府官员、学者和学生们认真研读这本书，从中汲取经验，并将其运用到推动柬埔寨发展的实际工作中。

该书柬文版译者、柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，柬埔寨近年来的发展同借鉴中国经验密不可分，习近平主席著作中蕴含的思想正是柬方借鉴的重要源泉。“柬埔寨政府特别重视扶贫问题，密切关注着中国经验。”谢莫尼勒说。

习近平主席历来高度重视减贫问题。在他的领导下，中国于2020年如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

近年来，中方积极与柬方分享发展现代农业、职业培训及乡村振兴的经验，双方减贫合作也不断取得进展，扶贫示范村建设尤为引人注目。在双方共同努力下，柬埔寨的乡村修建了水泥路和灌溉渠，装上了太阳能路灯和清洁饮水设施，面貌焕然一新，提高了当地民众的生活水平。参与扶贫合作项目的谢莫尼勒说：“中方毫无保留地与我们分享扶贫经验，让我深受感动。”

习近平主席始终支持柬埔寨探索符合本国国情的发展道路。中国正是坚持探索符合自身国情的发展道路，实现了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”。在习近平主席的关心推动下，中柬积极推进共建“一带一路”倡议和柬埔寨“五角战略”高质量对接，推动中柬命运共同体建设不断走深走实。

洪森曾在接受采访时说，习近平主席是一个伟大的人，是能够带领中国发展的领导人。

“他提出的每个理念，例如贯穿古今、承上启下的共建‘一带一路’倡议和三大全球倡议。试问哪位领导人能有这样的视野？”洪森说。

(责编：贾文婷、崔越)