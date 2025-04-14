打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第五届消博会主宾国英国：期待加强贸易互利合作

2025年04月14日13:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网海口4月14日电 （记者赵瞳）13日，第五届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）主宾国英国国家馆正式开馆。27家来自食品饮料、医疗保健、美容、家居和生活方式、运动户外和时尚等领域的英国公司集中亮相。

开馆仪式上，英国商业贸易部国务大臣道格拉斯·亚历山大（Douglas Alexander）表示，英中双边交往源远流长，双边经贸合作在过去十年来实现了强势增长，商贸和投资都比过去更加顺畅活跃。希望通过本次消博会，为在华经营的英资企业以及中国投资者带来发展机遇。

在第五届消博会上，主宾国英国国家馆开馆。人民网记者 赵瞳摄

在第五届消博会上，主宾国英国国家馆开馆。人民网记者 赵瞳摄

据介绍，英国国家馆的主题为“英伦匠心在海南”。从数字显示屏的多功能接待区，到供游客投递特别设计明信片的邮筒，生动展现了英国的历史传承与创新融合。

第五届消博会英国国家馆展品。人民网记者 赵瞳摄

第五届消博会英国国家馆展品。人民网记者 赵瞳摄

英国驻华贸易使节倪乐思（Lewis Neal）表示，经济增长是英国政府的首要任务，贸易和投资是实现这一目标的关键。“消博会为中国企业、投资者和消费者提供了一个与英国企业对接的独特平台，也是我们重申承诺、展现作为中国重要贸易伙伴实力的重要机会。”倪乐思说。

英国驻华贸易使节倪乐思（Lewis Neal）接受采访。人民网记者 赵瞳摄

英国驻华贸易使节倪乐思（Lewis Neal）接受采访。人民网记者 赵瞳摄

英国国家馆馆长沈洁思（Jessica Shunk）表示，参加消博会对两国加强经贸联系、开展更多合作提供了很好的机会。

第五届消博会主宾国英国国家馆内，参展商向观众介绍展品。国际消费品博览会组委会网上新闻中心 麻翛然 摄

第五届消博会主宾国英国国家馆内，参展商向观众介绍展品。国际消费品博览会组委会网上新闻中心 麻翛然摄

作为世界第二大经济体，中国是英国的第五大贸易伙伴，英国企业对华出口支撑了英国近50万个就业岗位。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部