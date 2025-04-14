人民网海口4月14日电 （记者赵瞳）13日，第五届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）主宾国英国国家馆正式开馆。27家来自食品饮料、医疗保健、美容、家居和生活方式、运动户外和时尚等领域的英国公司集中亮相。

开馆仪式上，英国商业贸易部国务大臣道格拉斯·亚历山大（Douglas Alexander）表示，英中双边交往源远流长，双边经贸合作在过去十年来实现了强势增长，商贸和投资都比过去更加顺畅活跃。希望通过本次消博会，为在华经营的英资企业以及中国投资者带来发展机遇。

在第五届消博会上，主宾国英国国家馆开馆。人民网记者 赵瞳摄

据介绍，英国国家馆的主题为“英伦匠心在海南”。从数字显示屏的多功能接待区，到供游客投递特别设计明信片的邮筒，生动展现了英国的历史传承与创新融合。

第五届消博会英国国家馆展品。人民网记者 赵瞳摄

英国驻华贸易使节倪乐思（Lewis Neal）表示，经济增长是英国政府的首要任务，贸易和投资是实现这一目标的关键。“消博会为中国企业、投资者和消费者提供了一个与英国企业对接的独特平台，也是我们重申承诺、展现作为中国重要贸易伙伴实力的重要机会。”倪乐思说。

英国驻华贸易使节倪乐思（Lewis Neal）接受采访。人民网记者 赵瞳摄

英国国家馆馆长沈洁思（Jessica Shunk）表示，参加消博会对两国加强经贸联系、开展更多合作提供了很好的机会。

第五届消博会主宾国英国国家馆内，参展商向观众介绍展品。国际消费品博览会组委会网上新闻中心 麻翛然摄

作为世界第二大经济体，中国是英国的第五大贸易伙伴，英国企业对华出口支撑了英国近50万个就业岗位。

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