新华社开罗4月13日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹地方组织和民间机构13日发布的消息，苏丹快速支援部队11日和12日在该国西部北达尔富尔州乌姆卡达达市发动大规模袭击，造成56人死亡。

苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”13日发表声明说，苏丹快速支援部队在乌姆卡达达市的袭击从11日晚持续至12日中午，造成56名平民死亡，大量市民被迫流离失所，该市所有通信网络被切断。

另据苏丹民间机构“紧急律师倡议”13日发表的声明，苏丹快速支援部队进入乌姆卡达达后在两天内杀害52名平民。苏丹快速支援部队还对当地一家医院发动袭击，杀害医院院长等4名医务人员。

苏丹快速支援部队尚未就袭击事件作出回应。

乌姆卡达达位于北达尔富尔州首府法希尔东南约178公里处，是连接法希尔与首都喀土穆的交通枢纽。苏丹快速支援部队10日宣布控制乌姆卡达达市。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

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