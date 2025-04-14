打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

苏丹北达尔富尔州一城市遭袭致56人死亡

2025年04月14日11:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗4月13日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹地方组织和民间机构13日发布的消息，苏丹快速支援部队11日和12日在该国西部北达尔富尔州乌姆卡达达市发动大规模袭击，造成56人死亡。

　　苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”13日发表声明说，苏丹快速支援部队在乌姆卡达达市的袭击从11日晚持续至12日中午，造成56名平民死亡，大量市民被迫流离失所，该市所有通信网络被切断。

　　另据苏丹民间机构“紧急律师倡议”13日发表的声明，苏丹快速支援部队进入乌姆卡达达后在两天内杀害52名平民。苏丹快速支援部队还对当地一家医院发动袭击，杀害医院院长等4名医务人员。

　　苏丹快速支援部队尚未就袭击事件作出回应。

　　乌姆卡达达位于北达尔富尔州首府法希尔东南约178公里处，是连接法希尔与首都喀土穆的交通枢纽。苏丹快速支援部队10日宣布控制乌姆卡达达市。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部