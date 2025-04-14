新华社突尼斯4月13日电（记者黄灵 尹炣）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚13日说，该组织当天击落一架美军MQ-9型无人机。

萨雷亚13日在胡塞武装控制的马西拉电视台发表视频声明说，这架美军无人机当天在也门西北部哈杰地区上空被胡塞武装的地对空导弹击落。这是胡塞武装在两周内第4次击落该型号的无人机。

胡塞武装卫生部门13日发表声明说，美军当天对也门首都萨那西郊的一个工厂发动了3次突袭，导致至少5人死亡、十余人受伤。据胡塞武装控制的媒体报道，美军当天对也门多地共发动25次袭击。

美国方面尚未对此作出回应。

萨雷亚还表示，胡塞武装当天向以色列发射两枚弹道导弹。第一枚导弹目标是位于以色列中部的一个军事基地，第二枚导弹目标是以色列本-古里安机场。胡塞武装还向以色列阿什凯隆地区一处重要目标发动了无人机攻击。

当天早些时候，以色列称拦截了一枚也门胡塞武装发射的导弹。

美国3月15日开始对也门胡塞武装进行大规模空袭，胡塞武装随后对美国航空母舰及其随行舰只发动打击。

(责编：贾文婷、崔越)