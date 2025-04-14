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初步结果显示恩圭马在加蓬总统选举中获胜

2025年04月14日11:19 | 来源：新华网
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　　新华社利伯维尔4月13日电（记者郑扬子 史彧）加蓬内政部13日公布的初步计票结果显示，加蓬过渡总统恩圭马在12日举行的总统选举中获胜。

　　4月13日，加蓬内政和安全部长埃尔曼·伊蒙戈在加蓬利伯维尔的新闻发布会上讲话。新华社记者 王冠森 摄

　　初步结果显示，恩圭马得票率为90.35%，其主要竞争对手、前总理比利·比·恩泽得票率为3.02%。

　　加蓬12日举行总统选举，恩圭马、比利·比·恩泽等8名候选人参选。加蓬内政部12日说，共有92万多名选民可在加蓬境内和海外共3037个投票站投票，选举当天的投票率为70.4%。

　　4月13日，加蓬内政和安全部长埃尔曼·伊蒙戈在加蓬利伯维尔的新闻发布会上讲话。新华社记者 王冠森 摄

　　根据加蓬2024年11月通过的新宪法，加蓬将实行总统制，不再设总理一职，总统任期为7年；总统通过两轮制选举产生，第一轮投票中如有候选人获得超半数选票，则直接当选。

　　2023年8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，总统邦戈在8月26日举行的总统选举中获得连任。随后，部分军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义宣布取消选举结果，称已经夺取政权，国家机关解散。加蓬共和国卫队指挥官恩圭马随后被任命为“机构过渡和恢复委员会”主席及加蓬过渡领导人。

(责编：贾文婷、崔越)

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