新华社巴黎4月13日电（记者张百慧）“人类的记忆——中国世界遗产”摄影展巴黎巡展12日在法国巴黎巴士底设计中心开幕。展览主要以影像为纽带，呈现中国世界遗产的壮美画卷，展示人类遗产保护的东方实践。

本次展览向海外公众展示中国已列入《世界遗产名录》的59项世界遗产。记者在现场看到，展现福建土楼、莫高窟、九寨沟、北京中轴线等中国代表性历史古迹、考古遗址、自然景观、文化线路的摄影作品吸引法国观众驻足。展览还设置“方寸间的文明互鉴”特别单元，展出了三组以中法标志性景观为主题的中法联合发行的邮票。在现场互动单元，观众通过甲骨文识字和戏曲变脸小程序，感受传统文化在科技赋能下的焕新活力。

参与本次展览策划的中国文化遗产专家、南京大学教授姚远在现场致辞时表示，世界遗产是全人类的宝贵财富。作为世界文化和自然遗产最丰富的国家之一，中国通过世界遗产保护的国际合作，积极推动全球文明倡议。

本次展览由中国摄影家协会主办，中国摄影出版传媒有限责任公司、环球新闻出版发展有限公司承办。展览预计持续至4月16日。中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育和教科文组织文化部门前干事、文化遗产顾问贝尔纳茨·扎科等近百名中外嘉宾出席开幕式。

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