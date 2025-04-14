新华社吉隆坡4月13日电 题：志同道合的好朋友 携手发展的好伙伴——马来西亚各界热切期待习近平主席对马进行国事访问

新华社记者王嘉伟 毛鹏飞 马倩

应马来西亚最高元首易卜拉欣邀请，国家主席习近平将于4月15日起对马来西亚进行国事访问，这将是习近平主席时隔12年再次访问马来西亚。马来西亚各界人士热烈欢迎习近平主席来访，认为此访对于马中关系提质升级具有重要意义，期待双方以这次访问为契机，推动双边关系朝着构建高水平战略性中马命运共同体方向迈进。

赓续传统友谊

亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰表示，马来西亚各界高度关注习近平主席的访问，期待此访进一步深化两国政治互信，推动各领域合作。

中国同马来西亚隔海相望，两国友谊传承千年。早在15世纪，中国明朝航海家郑和七下西洋、五次驻节马六甲，留下一段历史佳话。1974年建交以来，中马始终友好相处、守望相助，树立了国与国相互成就、合作共赢的典范。正如习近平主席所说，中马两国不仅是隔海相望的好邻居，也是志同道合的好朋友、携手发展的好伙伴。

这是2025年4月10日在马来西亚吉隆坡拍摄的武吉免登商业区。新华社发（张纹综摄）

2013年，习近平主席访问马来西亚，中马关系提升为全面战略伙伴关系。2023年，习近平主席同访华的马来西亚总理安瓦尔就构建中马命运共同体达成重要共识，为新时期中马关系发展指明了方向。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄热切期待习近平主席再次到访马来西亚。在他看来，习近平主席此访将传递和睦与合作理念，推动两国延续传统友谊，聚焦合作发展，“在世界变局中走出比肩同行、同舟共济的发展正道”。

马来西亚泰莱大学国际关系专家朱莉娅·罗克尼法德说，马来西亚高度重视马中关系发展，在全球地缘政治和经贸关系不确定性增强的背景下，“相信此访对推动马中关系行稳致远将具有里程碑式意义”。

在马来西亚国家新闻社主席黄振威看来，马来西亚和中国“共同构成多彩的文明拼图”，“相信这次访问将极大推动双边关系发展”。

马来西亚是第一个同中国建交的东盟国家。翁诗杰说，马来西亚今年担任东盟轮值主席国，习近平主席的访问将超越马中双边关系范畴，对于东盟与中国关系的整体发展具有重要意义，将为地区发展稳定注入新动能。

推动互利合作

在距离马来西亚巴生港约30分钟车程的工地上，建筑工人们正忙着筑造作业平台。这是由中国交通建设集团有限公司承建的马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目一处施工现场。

得知习近平主席即将访问马来西亚，参与马东铁建设的本地员工维坤十分激动。“热烈欢迎习近平主席访马，相信这次访问将进一步推动两国在基础设施建设等领域合作，给两国民众带来更多实实在在的收益。”维坤说。

这是2025年4月10日在马来西亚彭亨州拍摄的马来西亚东海岸铁路（马东铁）施工现场。新华社记者程一恒摄

作为中马共建“一带一路”合作旗舰项目，马东铁被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”，建成后将打通东海岸关丹港和西海岸巴生港，不仅极大改善沿线地区互联互通，更将助力马来西亚更紧密融入国际贸易体系。

中马两国近年来持续推进高质量合作，结出互利共赢的丰硕成果。由中国和马来西亚共建的中马钦州产业园区和马中关丹产业园区开辟“两国双园”国际合作新模式，由中国企业承建的马来西亚槟城275千伏跨海输电线路成为海上新地标，中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。

对于中马经贸往来的良好增长势头，马来西亚国油科技大学学者萨米尔·阿里夫·奥斯曼连连称赞。他用三个词来形容两国合作——互利互惠、韧性十足、蓬勃生机，期待习近平主席的访问为两国在创新驱动增长、新兴产业发展和数字化转型等方面开展战略性合作带来新机遇。

马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣说，习近平主席此访将推动马中互利合作再上新台阶，为双边经贸关系发展带来新希望，创造新突破。“两国进一步拓展合作、互利共赢的潜力巨大，相信随着习近平主席的到访，马中合作将迎来新一轮高潮。”

促进民心相通

“习近平主席的访问必将为马中两国文化交流合作注入新动力。”北京大学马来西亚校友会会长赖贞瑝说，相信此访将进一步推动两国青年一代相知相亲，共同传承和深化马中友谊。

参访马来西亚吉打州布秧谷遗址、拜访马来西亚国家遗产局、与马来西亚理科大学探讨考古合作……今年1月，北京大学考古文博学院派出团队赴马考察，探寻宋元时期两地贸易连接点以及东南亚早期海路贸易的形成与发展。

2025年3月8日，观众在马来西亚吉隆坡参加《哪吒之魔童闹海》首映活动。新华社记者程一恒摄

近年来，中马持续深化在高等教育、文化、旅游、青年、地方等多领域交流合作，不断拉近两国民心：在马来西亚吉隆坡举行的“中国白——中国德化白瓷艺术”展览传递中华陶瓷艺术独特魅力；中国艺术家在马来西亚思特雅大学音乐厅举办音乐会，架起文化交流的桥梁；中国动画电影《哪吒之魔童闹海》近日在吉隆坡地标建筑双子塔举行首映礼，获得当地影迷高度评价……

马来西亚默迪卡民调中心近期民调显示，马来西亚民众对中国整体好感度持续保持高位，84%受访者认为马中关系发展良好。

黄振威认为，文化交流与文明互鉴是增进民众相互理解的重要途径，期待习近平主席此访进一步拓展两国媒体、智库和院校间交流合作。

马来西亚书艺协会会长黄瑞庆曾多次到中国交流访学，对习近平主席来访充满期待，表示相信这次访问将为两国文化资源共享、艺术成就互鉴、创新经验交流提供新机遇，推动两国文化交流和友好事业焕发新生机。

“源远流长，更上层楼。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说，习近平主席此次访问马来西亚，将展现双方在动荡世界中深化双边合作的决心与实现共同愿景的智慧。“这次访问意义非凡。期待两国领导人站在新的历史起点上，携手推动马中关系迈上新台阶。”

(责编：贾文婷、崔越)