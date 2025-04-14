新华社河内4月13日电 高端访谈｜越中关系“在多个领域实现强劲、全面和显著发展”——访越南副总理兼外长裴青山

新华社记者胡佳丽 邹学冕 李勍

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平于4月14日至15日对越南进行国事访问。访问前夕，越南副总理兼外长裴青山接受新华社记者专访时说，近年来越中关系“在多个领域实现强劲、全面和显著发展”，期待习近平总书记、国家主席此访成为越中友好邻邦关系、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体的新里程碑。

4月11日，越南副总理兼外长裴青山在越南首都河内接受新华社记者采访。新华社记者 许睿 摄

裴青山表示，这是习近平总书记、国家主席对越南的第四次国事访问。此访距苏林总书记访华不到一年，是两党两国间的重要外交政治事件，具有战略意义，将对越中关系发展产生长期影响。越南党和国家领导人非常期待此访。

裴青山说，此访将进一步加强高层战略沟通，进一步夯实政治互信基础，分享国家治理与发展经验，在当前地区和国际局势复杂难料的情况下为双方关系健康稳定发展指明方向。同时，双方还将确认开展各领域合作的方向和重心，提升两国务实合作水平，在越南有需求、中国有优势的领域打造高水平合作亮点，诸如标准轨铁路、农产品贸易、科技、教育培训、数字经济、绿色经济等，满足两国人民的发展愿望和利益。预计此访期间双方各部门各地方将签署涵盖多个领域的合作文件。

裴青山认为，此次访问将产生积极效应，传导至双方各级各部门及各行业领域，包括推进落实好2025年越中人文交流年，加强群众团体、社会政治组织之间的友好交流，拓展两国地方合作，从而增进相互理解和信任，弘扬传统友谊，夯实两国友好的民意基础。另外，双方还将本着坦诚、真诚、务实、相互理解的精神，按照高层共识更好管控和解决好海上分歧，为维护地区及世界的和平、稳定与发展作出贡献。

裴青山说，自两国2008年建立全面战略合作伙伴关系以来，尤其是近年来越中两党两国最高领导人实现历史性互访后，双边关系“在多个领域实现强劲、全面和显著发展”，具体体现在四个方面：

一是通过在双边和多边层面上的高层频繁互访和接触，政治互信得到加强。苏林总书记2024年8月访华期间，双方一致同意深化两国全面战略合作伙伴关系，推进构建具有战略意义的越中命运共同体，为双边关系保持积极发展势头增添动力，对双方各层级、各领域产生强大溢出效应，形成热烈、务实的合作氛围，推动各领域取得更多实质性成果。

二是两国在经济、贸易、投资及基础设施互联互通等领域合作强劲发展。越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国。越中联合编制老街－河内－海防铁路规划，力争在2025年动工建设该条铁路线。此外，还将在2026年完成芒街－下龙－海防和同登－河内两条铁路的规划编制，进一步便利两国人员往来，推动货物贸易发展。

三是值此两国建交75周年之际，两国领导人于今年1月共同宣布启动越中人文交流年，为两国民间、文化和旅游交流注入新活力。目前约有2.4万名越南留学生在中国学习，较5年前增加一倍。旅游领域，中国继续成为越南最大旅游客源国。

四是双方妥善管控和处理分歧，维护南海和平与稳定。基于2011年签署的《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》以及有关政府间谈判机制，双方保持频繁沟通，及时解决和管控好分歧，已取得诸多积极成果，尤其是在海上低敏感领域合作方面。

4月11日，越南副总理兼外长裴青山在越南首都河内接受新华社记者采访。新华社记者 许睿 摄

裴青山表示，启动越中人文交流年是两国关系提升至具有战略意义的命运共同体后的重要举措。这是双方重温胡志明主席和毛泽东主席等两党两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的“越中情谊深，同志加兄弟”情谊的重要契机，为越中睦邻友好、全面合作奠定坚实基础。

裴青山说，人文交流年是推动双方深化文化、教育、旅游等领域合作的重要动力和宝贵机遇，双方将携手广泛开展友好交流活动，增进两国各阶层民众对彼此的全面了解，尤其要让两国年轻一代继承和弘扬传统友谊这一共同的宝贵财富。人文交流年也是推动双方深化合作的催化剂和粘合剂，促进两国各层级、各部门、各地方、各团体间的交流合作，推动两党两国高层共识和合作协议落地生效，不断取得更多实质性成果，为两国实现繁荣富强作出积极贡献。同时，可进一步夯实两国友好的民意基础，营造积极、互信的氛围，有利于有效管控分歧、妥善解决问题，为维护地区和全球的和平、稳定与发展注入正能量。

(责编：贾文婷、崔越)