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首届世界人工智能电影节在法国尼斯举行

2025年04月14日09:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网尼斯4月13日电 （记者于超凡）当地时间4月11日至12日，首届世界人工智能电影节在法国尼斯举办。作为全球首个聚焦人工智能与电影融合发展的专业电影节，世界人工智能电影节汇聚了来自全球80个国家的1500余部参赛作品，最终15部人工智能创作的短片脱颖而出，进入官方竞赛单元。

首届世界人工智能电影节颁奖现场（主办方供图）

首届世界人工智能电影节颁奖现场。主办方供图

本届电影节由法国滨海阿尔卑斯省政府、人工智能之家（Maison de l’IA）和欧洲人工智能研究院联合主办。活动在尼斯火车南站百代影城与撒丁国王宫举行，来自全球20余个国家的嘉宾、评委和观众参加。

电影节以一场极具象征意义的“虚拟法庭”展开。法国影片《回声》作为全球首部由人工智能全程创作的电影，登上“被告席”，围绕“人工智能是电影的未来还是威胁”的主题展开辩论。这场别出心裁的“审判”用辩证的视角向观众展示了人工智能技术给电影业带来的挑战与机遇。

在颁奖典礼上，短片《The Russian Sleep Experiment》《Espace tombe sur la Terre》和《Thiaroye 44》分别获得最佳人工智能电影一、二、三等奖；法国导演尼古拉·普鲁登凭借作品《Curly》荣获滨海阿尔卑斯省“特别关注奖”。

滨海阿尔卑斯省议会主席查尔斯-安热·吉内西在致辞中表示，人工智能正深刻改变世界，也将重塑电影艺术的表达方式。作为该省“智慧计划”的重要组成部分，本届电影节标志着该地区在高科技与文化产业融合方面迈出了关键一步。

部分评委、嘉宾和获奖电影人合影（主办方供图）

部分评委、嘉宾和获奖电影人合影。主办方供图

4月12日，电影节还举办了面向专业人士的人工智能与影视产业论坛，来自欧洲各国的制片人、导演、编剧、投资人及科技专家围绕“人工智能赋能创作”“版权保护”“未来职业形态”等议题展开深入讨论。电影节荣誉主席、法国著名导演克洛德·勒卢什表示，人工智能是工具，而不是想象力的替代。他强调，“人工智能无法替代艺术家的灵感，但可以成为创作的助力。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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