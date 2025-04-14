4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，与会嘉宾合影。人民网 许可摄

人民网大阪4月13日电 （许可）2025年日本大阪世博会13日正式开园。中国馆于当天举行了开馆仪式，中外嘉宾以及日本政府和工商、文化各界人士，中日相关企业代表等约300人参加活动。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，中国贸促会会长任鸿斌出席并致辞。人民网 许可摄

中国贸促会会长任鸿斌在致辞中表示，中国政府积极支持日方举办大阪世博会，高度重视大阪世博会中国参展工作，由中国贸促会会同各方精心组织筹备中国馆。希望通过中国馆的精彩展示和丰富活动，让世界看到欣欣向荣、自信开放的中国，为大阪世博会留下精彩难忘的中国印记，积极促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，国际展览局秘书长迪米特里·开尔肯泽斯出席并致辞。人民网 许可摄

国际展览局秘书长迪米特里·开尔肯泽斯表示，历届世博会上中国馆建筑屡获殊荣、广受赞誉。在大阪世博会上，世界各地观众将在中国馆领略中国深厚的文化底蕴与古老智慧，感受现代中国科技创新成就和创意方案。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，中国驻日本大使吴江浩出席并致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩表示，中国馆形似徐徐展开的书简，传承中华传统文化，展现中国对未来世界发展的思考，高度契合大阪世博会主题。希望世博会观众从中国馆了解绵延五千年的中华文明和蓬勃发展的新时代中国风貌。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，日本世博协会会长、日本经济团体联合会会长十仓雅和出席并致辞。人民网 许可摄

日本世博协会会长、日本经济团体联合会会长十仓雅和表示，日中关系是日本最重要的双边关系之一。期待各国有识之士以大阪世博会为起点，推动创新合作，共同构建焕发生机的未来社会。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，日本大阪府知事吉村洋文出席并致辞。人民网 许可摄

日本大阪府知事吉村洋文表示，今年是大阪府与上海市、江苏省缔结友好交流关系45周年，希望通过大阪世博会进一步深化日中地方交流合作。

4月13日，2025年日本大阪世博会中国馆举行开馆仪式，中国馆政府总代表、中国贸促会副会长李庆霜主持仪式。人民网 许可摄

国际展览局主席阿兰·伯杰，中国驻大阪总领事薛剑，日本世博协会副会长、关西经济联合会会长松本正义等嘉宾出席开馆仪式。中国馆政府总代表、中国贸促会副会长李庆霜主持仪式。

中日友好纪念舞剧《朱鹮》表演。人民网 许可摄

任鸿斌现场宣布大阪世博会中国馆正式开馆，同与会嘉宾共同观看中日友好纪念舞剧《朱鹮》，并现场参观中国馆。

中国馆外观（摄于2025年4月7日）。人民网 蒋晓辰摄

大阪世博会于2025年4月13日至10月13日举办，主题为“构想焕发生机的未来社会”。中国馆占地面积约3500平方米，是本届世博会面积最大的外国自建馆之一。

与会嘉宾观看月壤样品。人民网 许可摄

中国馆以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题，以“天人合一”“绿水青山”“生生不息”为叙事脉络，首次在全球零距离对比展示由中国嫦娥5号、6号探测器采集的月球正面和背面土壤样品，展出“蛟龙号”深潜体验舱、全新一代人形机器人、八网融合的智慧城市沙盘、以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像、数字化动态长卷《耕织图》等展项，旨在展示中国传统生态智慧，展现中国绿色发展理念，推动中外文明交流互鉴和民心相通。

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