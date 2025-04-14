人民网吉布提市4月13日电 （记者张志文）“谨以赤子之心向贵基地全体官兵、医务人员致以最真挚的谢忱和最崇高的敬意。”4月11日，中国人民解放军驻吉布提保障基地收到了驻吉某中企送来的特殊感谢信和锦旗。

3月下旬的一天，该企业一名员工突发意外，检查显示患者胸腰椎多处骨折，下肢肌力减弱，如不及时手术，将面临瘫痪风险。但吉布提当地医院条件有限，无法开展此类手术。危急时刻，该企业通过我驻吉布提大使馆紧急联系基地。

“人民军队为人民，维护海外同胞的生命安全是我们的职责所在，要排除万难、全力救治！”接到求助电话后，基地领导高度重视，迅速成立以院长白一帆和骨科专家牛云飞为主的医疗团队前往会诊，同时协调中国（山西）援吉医疗队组成救治小组，周密制定转运、手术和护理等方案。

当地时间3月28日上午9时，一切准备就绪后，救治小组为患者实施了全麻下胸腰椎后路切开复位内固定术。经过5小时精细操作，随着最后一枚固定螺丝精准置入，手术顺利完成。当患者被推出手术室时，等候在外的中企同胞集体起立致敬，一场紧急救援圆满画上句号。这是基地医院首次实施高难度脊椎手术，也是首次为驻吉中企员工实施手术。

目前，该患者术后恢复良好，已顺利出院。谈起这次紧急救援，在海外打拼多年的他不禁热泪盈眶：“感谢基地对我无微不至的关心和治疗，在基地让我感受到了满满的安全感和家的温暖。”

针对吉布提当地医疗条件有限、药品匮乏的实际情况，近年来，基地定期开展为驻吉中企义诊活动，并围绕中暑、疟疾、骨科等一些常见疾病提供医疗问诊、常规检查和急需药品发放等服务。“人民军队人民爱，人民军队爱人民。无论身在何方，祖国永远是坚实的依靠，人民子弟兵永远是值得托付的生命卫士。”基地领导表示，基地全体官兵将始终践行全心全意为人民服务的宗旨，关心关爱我海外同胞，尽一切力量提供帮助。

（王宗洋对此文亦有贡献）

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