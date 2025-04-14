新华社福州4月13日电（记者李嘉聪、邓倩倩）12日下午，一批重200千克的印尼鲜食椰子顺利抵达福州长乐国际机场。

“这批椰子从印尼当地摘下再运送到我们手中只用了20多个小时，非常新鲜。”进口印尼青椰收货方的福建淼天汇食品有限公司负责人在现场表示。

这是全国首票进口的印尼青椰，也是今年中印尼两国建交75周年深化经贸合作取得的重要成果。

“我们主动向企业了解印尼鲜食椰子进口计划，设立申报受理专窗和查验‘绿色通道’，做到货物随到随检，在检验检疫合格的前提下实现快速通关。”福州海关所属福州长乐机场海关监管科科长陈武汉介绍。

当前，福州新区元洪功能区正全力打造跨国产业链合作项目——椰子产业园，目前已投产4条生产线。福州新区元洪功能区管委会招商工作处负责人余林林说，印尼青椰顺利入境，将有助于园区锻造全新的椰子上下游产业链条，助力中印尼产业、经贸合作。

据福州海关统计，2024年中印尼双边贸易额首次超过1万亿元，达到1.05万亿元；2025年1-2月，双边贸易额1725.7亿元，同比增长4.7%。

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