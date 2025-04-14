新华社阿尔及尔／巴黎4月13日电（记者徐永春 乔本孝）阿尔及利亚外交部12日发表声明说，当天召见了法国驻阿大使，“强烈抗议”法方拘留其领事工作人员。

声明说，在未经外交渠道告知的情况下，该领事工作人员当街被捕并被法国警方拘留。阿尔及利亚要求法方立即释放被拘人员，并依照国际公约和双边协定，尊重其职务所附带的权利，以便其能够进行适当辩护。

声明还说，这一事件并非偶然，目的是为了破坏两国元首日前通话中商定的重启双边关系进程。

据法国媒体近日报道，因与居住在法国的阿尔及利亚人被绑架案有关，包括一名阿尔及利亚领事工作人员在内的3人日前被法国警方拘留。他们被指涉嫌参与了和恐怖组织有关的绑架、非法拘禁等。

法国内政部长布鲁诺·勒塔约表示，此案“可能涉及到外国干涉”。

阿尔及利亚曾是法国殖民地。数月以来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。2024年12月，阿外交部指责法国在阿进行“敌对行为”和“情报活动”，并召见法国大使。

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