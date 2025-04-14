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美国宾州州长官邸纵火案嫌疑人被捕

2025年04月14日08:46 | 来源：新华网
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新华社休斯敦4月13日电（记者徐剑梅）美国宾夕法尼亚州警方13日说，一名涉嫌当天凌晨在宾州首府哈里斯堡的州长官邸实施纵火的嫌疑人已被逮捕。

宾州警方官员在记者会上说，嫌疑人是一名居住在哈里斯堡的38岁男子，名叫科迪·巴尔默。他当天凌晨携带自制燃烧装置跳过官邸围栏，强行进入建筑内部，并在纵火后逃离现场。

宾州州长夏皮罗在记者会上说，此次袭击“有针对性”，但具体动机尚不清楚。他说，火灾发生时，官邸中除了他和妻子及4个孩子外，还有另外一个家庭。他们12日晚在官邸共同庆祝了犹太教节日逾越节后，于13日凌晨2时左右被赶至官邸的警方人员敲门叫醒，随后安全撤离。

宾州地方检察官弗兰·查多表示，巴尔默将面临谋杀未遂、恐怖主义、严重纵火和针对特定人员的严重袭击等多项指控。

警方此前表示，火灾没有造成人员伤亡，但导致州长官邸部分区域严重受损。目前调查仍在继续。

夏皮罗现年51岁，民主党人，是2028年美国总统选举民主党总统候选人的可能人选。

(责编：艾雯、崔越)

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