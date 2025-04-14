跨国贸易促成跨国姻缘

本报记者 窦瀚洋

图为阮红柔一家合影。

吴峰宇摄（人民视觉）

数据来源：商务部

制图：汪哲平

4月12日一早，浙江义乌义亭镇市口村，意娜工艺品有限公司的门口停着几辆货车，工人正往里装货。

车旁，老板娘阮红柔手拿客户的外贸订单，忙着清点货物。她抽空对工人嘱咐道：“师傅，重货在下、轻货在上，装柜要抓紧时间了，今天下午5点就要送到宁波舟山港……”

如果不仔细听，辨不出阮红柔口音里的“端倪”。“我是越南人，来中国9年了，现在是中国媳妇。”阮红柔捂着嘴，害羞地笑着。

在义乌，阮红柔与丈夫晏廷跃经营着一家外贸公司，客户主要来自越南，这几年生意蒸蒸日上，忙碌成了日常。“每天都很忙，但也很充实。”她告诉记者，自己一大早就要核对装柜清单，还要带着越南客户去义乌国际商贸城“扫货”，晚上回到家又要确认海运单据。

一批批中国商品，就这样经由这对跨国夫妻之手，漂洋过海抵达越南，日复一日看似寻常的贸易场景，正是中越经贸蓬勃发展脉动的具象注脚。

阮红柔，大家都称她阿柔，来自越南隆安省边沥县。她与中国丈夫的千里姻缘，还要从一次电商平台上的购物经历说起。

“那时我在平台上卖香水，阿柔正好要采购，作为客服，我耐心地接待了她。两个人聊得很开心，一来二去便交换了联系方式，一直保持着联络。”谁成想，这段跨国贸易竟促成一段跨国缘分，回想起来，晏廷跃至今仍觉得“不可思议”。

2016年，双方确定了恋爱关系，各自前往对方国家旅游：阮红柔带晏廷跃游遍胡志明市，晏廷跃带阿柔在上海、杭州和义乌游玩。这年，他们登记结婚，在越南和中国分别举办了婚礼，婚后，阮红柔跟随晏廷跃定居义乌。

彼时，电商平台发展势头正猛，两人借着这阵“东风”，依托义乌国际商贸城丰富的货源优势，拓展电商生意。

从最初卖香水，到上新玩具、饰品配件等商品，两口子的生意慢慢走上正轨，订单量从最初的每天几十单增长到几百单。“尤其是每年的‘双十一’，我们的生意跟着沾光，最多一天能卖出6万多元。”阮红柔说，义乌小商品城名扬海外，不少越南朋友找她采购，看到商机，夫妻俩顺势成立了外贸公司，专为越南客户提供采购服务。

“同等价位，中国商品质量更优。中国的供应链体系也很完善，能快速响应客户的多样需求，这可是其他国家做不到的竞争优势。”阮红柔介绍，小到饰品、一次性筷子等生活用品，大到原材料、机械设备等大宗商品，在义乌可以一站式采购210万种商品，“放眼全球，还没有哪个城市拥有这么大的市场和这么齐全的商品。”

夫妻俩的外贸公司每月通过海运向越南出口10个集装箱货物，同时还有5个集装箱货物依托“义乌—广西—越南”的卡车航班运输方式发往越南，货品涵盖日用百货、五金工具、玩具等品类。“和我们合作的除了30多名越南客户外，还新增了澳大利亚、捷克等国的客户。”阮红柔说。

“中国和越南，一边是我的‘婆家’，一边是‘娘家’。”提及“婆家”和“娘家”的关系，阮红柔看在眼里，喜在心里，“近些年合作越来越密切，交流越来越多。”夫妻俩的生意随之水涨船高。“公司的仓库面积从100平方米扩展到300平方米，还是不够用。”她说，最近正筹划搬进义乌的物流园区，换个更大的仓储空间。

让阮红柔印象深刻的，除了日益繁忙的经贸往来，还有中国政府越来越高的办事效率。“办理居留证许可续签需要大量材料，现在可以在网上预约办理，到现场提交必要材料就能当场办好，在义乌生活真的太便利了。”她点赞道。

有一次，阿柔陪越南客户前往义乌国际商贸城采购，对方不慎将装有10余万元订货款和贵重物品的手提包遗落在出租车上。“报警后不出一小时，警察就帮忙找到了。”她说，这件事让客户对中国的治安和政府响应速度赞不绝口，回越南后还总会分享夸赞。

这也让阮红柔有了新想法，“我想把生活的点滴记录在互联网上，让各国的网友都能看到。”如今，阮红柔在短视频平台共积累了10多万粉丝。她的镜头，记录中国发展的鲜活图景，也展现越南的风土人情，不仅收获了粉丝的真挚祝福，也为密切中越商贸出份力。一些越南采购商看到视频寻求合作，一些中国企业通过平台咨询她赴越投资事宜。作为中国媳妇，她很乐见自己成为文化与商业中越间双向奔赴的一座小桥。

“听说习近平主席要访问越南，非常期待他到我的家乡做客。两国发展得好，我们的日子就更有奔头。‘大家’好，‘小家’就好，希望中越人民的情谊越来越深。”阮红柔的眼睛笑成一道弯。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)