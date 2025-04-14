本报记者 杨 一 刘 慧 李欣怡

走进位于中国广西的中马钦州产业园，载有建筑材料的大型货车往来穿梭，道路两旁不时看到吊臂运转和推土机作业，新项目建设如火如荼。

“园区招商引资保持良好势头，入驻企业越来越多。”中马钦州产业园区管委会副主任左孔天说，截至2024年12月，产业园区一期已累计签约落户项目345个，工业总产值1060亿元人民币，外贸进出口总额451.4亿元人民币，实际使用外资约8.22亿美元。

12年前开园的马来西亚马中关丹产业园，与中国中马钦州产业园联动发展，开创了“两国双园”国际产业合作模式，为中马两国高质量共建“一带一路”注入澎湃动力。

发挥园区集聚效应

“企业入驻园区可否享受广西自贸区钦州港片区免税政策”“货物抵达钦州港后能否直接转运到站”……在中马钦州产业园政务服务大厅，不少企业负责人正在咨询相关政策。产业园已经从55平方公里的单一园区转变为“一园多区”，增加了沿边临港产业园区和中国—东盟产业合作区、自贸试验区钦州港片区、钦州综合保税区等功能分区，整合平台优势和产业协同效应。

位于马来西亚东海岸经济特区彭亨州的马中关丹产业园，让关丹这座海滨小城远近闻名。园区已开发约10平方公里，占园区面积的71.5%，签约项目15个，涵盖钢铁、轮胎、造纸、汽车零配件制造、食品加工等行业，累计工业总产值超1000亿元人民币。

距马中关丹产业园不远处，两艘工程船正在关丹港泊位附近作业。中企入股关丹港以来，关丹港新港的货物吞吐量从每天1万吨提高到3万吨。“在新深水港区，双方合作建设的两个15万吨级深水码头每年为关丹港贡献近1000万吨货物吞吐量，成为马来西亚最大的公共散货操作码头之一。”关丹港口（集团）有限公司运营总经理王超介绍，钦州港至关丹港直航集装箱航线2017年开通后，两地海运直航时间缩短至3到4天，极大便利“两国双园”间的贸易往来。据介绍，如今钦州港—关丹港双向集装箱直航航次已增至每周3班，中国和马来西亚特色产品及大宗商品运输更加便捷。

在园区3号地块，马中关丹国际物流园正在建设中。依托关丹港和东海岸铁路两大重要基础设施，马中关丹国际物流园以国际物流和加工制造业为核心特色，未来逐步形成“港—铁—园”协同发展模式，预计将吸引各类入园企业投资50亿美元，进一步促进马来西亚东海岸地区经济发展。

激发产业发展活力

在马中关丹产业园内的联合钢铁生产车间，随着滚轮转动，一条红色“长龙”在四溅的火花中疾驰而来。经过一道道工序，烧红的粗钢坯将被加工成相应类型的棒材和线材。

作为首个入驻马中关丹产业园的项目，联合钢铁项目2019年全面投产运营，如今年产能已超350万吨，成为马来西亚最大、最先进的全流程工艺钢铁企业之一，产品销往全球。“联合钢铁带动马来西亚钢铁行业实现质的飞跃，让马来西亚实现了从钢铁‘进口国’到‘出口国’的转变。”联合钢铁（大马）集团公司总工程师、副总经理胡玖林表示。

“联合钢铁的碳排放标准高于当地标准，可持续发展的理念贯穿建设和运营始终。”胡玖林介绍，生产过程中产生的余热、废气等都被收集起来用于发电，实现了循环经济和节能减排。

“马中联合开发的低碳冶金技术，让传统产业穿上‘绿色新装’。”马来西亚《南洋商报》总编辑罗依薇表示，马中关丹产业园是马中高质量共建“一带一路”的生动实践。

在中马钦州产业园广西中马金谷燕生物科技有限责任公司的车间内，工人们正用镊子小心翼翼地对来自马来西亚的毛燕中的杂质一一剔除。处理后的燕窝经定型、杀菌、包装、检测等流程后贴上溯源标签，分销至各地。目前，园区有22家燕窝企业，其中14家入驻中马燕窝加工贸易基地。2024年，园区燕窝年产值达1.42亿元人民币，同比增长24.73%。

近年来，来自马来西亚的燕窝、榴莲、咖啡等特色产品亮相进博会、东博会等大型展会，受到中国消费者普遍欢迎，其中不少产品都是在中马钦州产业园加工处理的。马来西亚东海岸经济特区发展理事会首席运营官拉古表示，越来越多来自马中两国的优质产品通过产业园进入对方市场，双方企业也因此获得更多发展机遇。

提供广阔发展平台

钦州港附近，马来西亚闵和粮油产业基地项目正在建设中。该项目致力于打造棕榈油和棕榈粕的进口、贸易及储运转口的重要基地。“从马来西亚进口的棕榈油将来在这里加工后，通过西部陆海新通道销售，可以辐射中国西南部市场。”项目负责人潘南达表示。

潘南达和中马钦州产业园结缘已久。2018年至2022年，他在中马钦州产业园区开发有限公司担任总裁。“我参加了产业园区一期项目的建设工作，还参与设计制定了企业入驻园区享受的优惠政策、标准。”潘南达说，后来他加入马来西亚闵和国际有限公司，负责棕榈油等粮油产品的出口。凭借对中马钦州产业园政策的了解，他推动公司在园区内建设产业基地，拓展对中国市场的进出口业务。

在马中关丹产业园，记者见到了说一口流利中文的联合钢铁企管部劳动关系组主管凯利。2017年入职的凯利见证了公司从建设到投产，再到如今引领当地钢铁行业发展的全过程。“我父母在我小时候就把我送到华文学校学习，强调学好中文会带来更多发展机遇。事实证明他们是对的。”凯利说。

凯利是关丹本地人，马中关丹产业园离他家只有十几分钟车程。“大学还没毕业的时候，我就听说这里要建一个马中合作的产业园。看着一座座高楼和厂房拔地而起，很多当地年轻人都希望来产业园内找工作。”凯利说，马中关丹产业园提升了关丹的知名度，也为当地创造了大量就业机会。目前，仅联合钢铁就聘用了4000多名本地员工，薪资高于当地平均水平。“在产业园工作已经成为当地年轻人的优先选择。”

近日，关丹港—北部湾港冷链精品航线首航，中马“两国双园”合作迈出新步伐。马来西亚交通部部长陆兆福表示，新航线不仅是一条物流通道，更是马中长期合作的成果体现。“在高质量共建‘一带一路’框架下，马中‘两国双园’为双方加强工业、贸易和基础设施领域的合作奠定了坚实基础。”

（黄海志对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)