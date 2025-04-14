欧阳玉靖

中国同马来西亚是千年结好的邻居，以心相交的朋友，合作共赢的伙伴，两国人民友谊绵延千年。1974年两国建交以来，中马始终友好相处、守望相助，树立了国与国相互成就、合作共赢的典范。时隔12年，习近平主席即将再次对马来西亚进行国事访问，为“黄金时期”的中马关系翻开新篇章。

元首外交为中马关系掌舵领航。2013年，习近平主席对马来西亚进行国事访问期间，中马关系提升为全面战略伙伴关系，成为两国关系发展的重要里程碑。2023年，习近平主席同马来西亚总理安瓦尔就共建中马命运共同体达成重要共识，为新时期中马关系发展擘画蓝图。2024年，中马共庆建交50周年，习近平主席同对华进行国事访问的马来西亚最高元首易卜拉欣举行会谈，会见对华访问的安瓦尔总理，两国领导人就深化双边关系达成一系列重要共识。得益于两国领导人战略引领，中马在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，中马命运共同体建设不断走深走实。

经贸合作为中马关系注入动力。2024年，中马双边贸易额达2120.4亿美元，同比增长11.4%，创历史新高。中国连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴，连续多年是马来西亚主要投资来源国。马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。中马务实合作亮点纷呈，共建“一带一路”旗舰项目东海岸铁路将连通马来西亚东西海岸、带动经济协同发展，“两国双园”建设提质升级，吉利与马来西亚车企宝腾的合作促进双赢。近年来，中马共同拓展新质生产力合作，打造数字经济、绿色发展、人工智能、新能源汽车等领域合作增长点，加强产业链供应链融合发展，在实现现代化征程上携手同行。

人文交流为中马关系夯实基础。从明朝郑和七下西洋、5次驻节马六甲，到近代华人“下南洋”、在这片土地扎根生活，两国人文相亲源远流长。两国人民的双向奔赴为中马关系增添新的活力。2024年，在互免签证政策带动下，中国公民赴马来西亚约380万人次，是2023年的两倍多，每周往返两国的航班逾500架次。中国成为马来西亚热门旅游目的地。马来西亚的民调显示，77%的该国受访者对中国持正面看法。2024年起，马来西亚鲜食榴莲获准输华，更多中国消费者品尝到“猫山王”的美味。中国动画电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映，票房火爆。中马深化文明交流互鉴，推动中华文明和伊斯兰文明在互学互鉴中共同发展。

马来西亚今年担任东盟轮值主席国。面对变乱交织的国际形势，中方期待同马方一道，续写团结合作新篇章，捍卫全球南方共同利益，为地区和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。

潮平两岸阔，风好正扬帆。相信习近平主席此访必将引领两国在各自现代化征程中深化战略合作，推动中马命运共同体建设不断迈上新台阶，开启中马关系更加美好的未来。

（作者为中国驻马来西亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)