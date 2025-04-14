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“对话新时代”中越青年媒体人交流会举行

2025年04月14日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报河内4月13日电  （记者杨晔）“对话新时代”中越青年媒体人交流会近日在越南河内主会场与中国广西南宁分会场举行，中越两国媒体、高校、企业青年代表等500余人参加两地活动。

　　中越两国媒体及来自传媒科技领域的12名青年代表紧扣“对话新时代”主题展开交流。中越青年媒体人表示，将充分发挥媒体作为开展交流合作、促进民心相通的桥梁作用，赓续传统友谊，牢记共同使命，共同讲好中越携手同行、合作发展的故事。

　　广西国际传播中心、五洲传播中心联合越南主流媒体共同启动“同志加兄弟  携手向未来”——中越媒体互访活动，两国媒体代表将通过生动真实的报道，帮助世界了解中越友好合作的最新成果。

　　当天，“对话新时代”中越青年媒体人交流会在广西南宁分会场同步举行。

　　本次活动由中国国务院新闻办公室指导，广西壮族自治区人民政府新闻办公室、五洲传播中心、越南之声广播电台联合主办，广西国际传播中心、广西广播电视台承办。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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