任鸿斌

习近平主席指出，“地球是人类赖以生存的唯一家园”。面对生态环境挑战，我们要站在对人类文明负责的高度，共同推进人与自然和谐共生，构建人与自然生命共同体。以“构想焕发生机的未来社会”为主题的日本大阪世博会将于2025年4月13日至10月13日举行，共有158个国家和地区及7个国际组织参展，旨在展现全球可持续发展成果，探索应对环境污染等挑战、促进经济发展和生态保护协调统一的新路径，展望未来社会发展愿景，推动实现联合国2030年可持续发展目标。中国作为负责任大国，高水平参加大阪世博会，对于宣介生态文明理念，协同各方落实全球发展倡议，加快推动发展方式和生活方式绿色转型，推动构建人与自然生命共同体，具有重要意义。

近年来，气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧、极端气候事件频发，给人类生存和发展带来严峻挑战。习近平主席以人类共同的前途命运为怀，深刻阐释人与自然、保护与发展、环境与民生、国内与国际的关系，提出全球发展倡议，呼吁构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系，共同构建人与自然生命共同体，为全球可持续发展贡献中国智慧和中国方案，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。在习近平生态文明思想指引下，中国生态文明建设取得举世瞩目的巨大成就，创造了不负青山不负人的绿色发展奇迹，以丰富的生态实践为共建繁荣、清洁、美丽的世界注入强大动力。

世界博览会已有170余年历史，被誉为“全球经济、科技、文化领域的奥林匹克”，是世界各国推动文明交流互鉴和社会繁荣进步的重要平台。用好世博平台，向世界讲述绿水青山就是金山银山的动人故事，展示生态保护与社会发展协调共进的中国经验，有利于诠释中国尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，促进中国同世界各国经济文化交流，凝聚推动构建人类命运共同体的广泛共识。

当前，中日关系处在改善发展的关键时期。2024年11月，习近平主席在秘鲁同日本首相石破茂举行会晤，一致同意共同努力全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为两国关系发展作出战略引领。中国政府高度重视大阪世博会参展工作，在与日方达成的共识中，明确提出“中方支持日方举办大阪世博会”“将大阪世博会打造成为两国人民交流与友谊的平台”。

中国贸促会作为中国负责世博会事务的主管单位，统筹各方资源，扎实推进大阪世博会中国馆建设。中国馆占地3509平方米，是大阪世博会最大的外国自建馆之一。中国馆将围绕“共同构建人与自然生命共同体—绿色发展的未来社会”主题，以“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三大篇章为叙事主线，展示五千年中华文明孕育的传统生态智慧，展现新时代绿色发展的理念与成就，展望中国同世界各国携手共同构建人与自然生命共同体的美好愿景。

一是展示道法自然、天人合一的“中国智慧”。中国馆外观造型为绵延展开的中华书简，融合竹子、汉字、书卷等元素，展现中华文化发乎自然、顺应自然，彰显强烈的中国元素和浓郁的文化气息。中国馆汲取中华优秀传统文化精髓，通过大型多媒体动态影像装置，展示中国古人从自然中获取灵感创造文字，根据天地运行规律创造二十四节气并认知时令、气候、物候等方面变化，体现出顺天应时的生态智慧。数字化呈现世界最早的“农业百科全书”——《耕织图》，在四季变化中描绘古时农家人因时而动、因地制宜，忙碌而充满趣味的田园生活场景。中华文明探源工程中标志性的良渚、殷墟和三星堆等展项，都江堰、桑基鱼塘等至今仍在造福人民的“千秋智慧”，体现中国古人对天人关系的思考，彰显中华文明生生不息的精神密码和赓续传承。

二是展示新时代生态文明建设的“中国实践”。习近平主席指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。中国坚持可持续发展，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。中国馆通过多媒体展台，展示厦门筼筜湖“从鱼虾绝迹到白鹭归来”的宜人生态，湖南十八洞村文旅与生态融合发展的盎然生机，塔克拉玛干沙漠锁边合龙的生态修复，塞罕坝荒漠变绿洲的人间奇迹，以及国家公园自然生态原真性、完整性的有效保护，向全球观众阐释中国人质朴而深邃的生态观。中国馆主题影片以“中国人的十二时辰”为线索，展示不同地域、民族、年龄、职业的普通人辛勤工作、休憩娱乐的一天，串联起瑰丽的自然和人文景观，以万家灯火的温馨日常勾勒出国泰民安、生机盎然，表达人们朴素而真切的情感及心中的诗意和远方，让世界看到真实美好、可爱可敬的中国。

三是展示经济社会创新发展的“中国方案”。中国馆展陈突出沉浸式、互动性、体验感，大量互动装置和数字化科技让展品“活起来”。中国馆将重点展示中国在深海探索、人工智能、深空探测等领域的跨越式突破，展出“蛟龙”号深潜体验舱、人工智能大模型、全新一代人形机器人、八网融合的智慧城市沙盘等展项，邀请神舟十九号航天员在“天宫”空间站与世博观众视频交互，呈现中国以创新引领发展，推动经济社会绿色发展，为应对全球挑战、增进人类福祉做出的不懈努力与生动实践。中国馆向大阪世博会和全球世博观众呈现的最珍贵展品之一是嫦娥五号、嫦娥六号带回的月球样品，这将是历史上首次实现月球正面、背面土壤样品的零距离对比展示，展现中国同世界各国在科技领域共谋发展、共享成果的生动实践。

四是推动中外文明交流互鉴和民心相通。世博会提供了一个深化人文交流，增进民心相通的良好平台。中国30个省区市和深圳市、相关部委、众多国内领军企业和机构，将在中国馆举办非遗展演、文旅推介、学术交流和经贸论坛等活动，为各国观众带来一系列具有国际水平、时代特征和地域特色的别样体验。中国馆将与150多个参展国的自建馆、联合馆以及世博会主题馆、企业馆等开展馆际交流，生动鲜活地讲述中国故事，传播中国声音。中国馆还将全面融入中日友好元素，通过一组名为“青山明月”的木雕作品刻画中日绵延2000多年友好交往历史中的代表人物、经典场景和感人瞬间，推动60多对中日友好城市以世博为契机深化互利合作，让越来越多的两国民众相互走近，推动中日关系更有温度、更暖人心。

地球是我们的共同家园。建设人与自然和谐共生的清洁美丽世界，是全人类的共同责任。在大阪世博会184天的展期里，中国将秉持生态文明理念，与世界各国积极探讨面向未来的绿色发展之路，共谋人与自然和谐共生之道，共建万物和谐的美丽家园，共同构建人与自然生命共同体。

（作者为中国贸促会党组书记、会长）

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)