打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国图书在曼谷国际书展受欢迎（国际视点）

本报记者  白元琪
2025年04月14日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本届曼谷国际书展期间，中泰两国出版商洽谈图书版权合作。
　　本报记者 白元琪摄

　　第二十三届曼谷国际书展日前在泰国曼谷举行。作为东南亚地区规模最大的图书交易盛会之一，本届曼谷国际书展由泰国出版商和书商协会主办。中国出版代表团携300余种、700余册精品图书亮相，并举办多项图书交流活动，展现新时代中国出版业丰硕成果，进一步促进中泰图书出版和人文交流合作。

　　多视角展示中国发展成就

　　中国出版代表团由中国科技资料进出口有限责任公司牵头组织，高等教育出版社、广西师范大学出版社、人民日报数字传播有限公司、北京语言大学出版社等单位积极参与。中国展区人头攒动，气氛热烈。

　　中国出版代表团精选了涵盖中国政治、经济、文学、国际中文教育、艺术、少儿等多个领域的优秀出版物，其中包括《习近平著作选读》第一卷和第二卷、《习近平谈治国理政》第一至四卷、《习近平总书记教育重要论述讲义》等书籍。泰国读者攀纳差告诉记者，他在书展上选购了习近平主席多部著作。“这些著作内容非常深刻，能够帮助我更全面地了解中国的国家治理模式与发展路径，了解中国文化理念、社会特征与发展逻辑。”

　　人民日报电子阅报栏展播的《习近平谈治国理政》第四卷英文版宣传片、《遇见中国》系列微纪录片，以多视角呈现中国发展成就与文化精髓。《中泰一家亲》微动画片、《中泰友谊的使者——诗琳通公主》主题海报等内容，吸引了不少观众拍照留念。

　　书展期间，新华出版社、广西师范大学出版社与泰国红山出版公司举行了《近镜头：温暖的瞬间》泰文版版权签约仪式。泰国红山出版公司副总经理俞春华表示，《近镜头：温暖的瞬间》一书展现了习近平主席与人民之间的亲切互动，体现了习近平主席对民生问题的深切关心。泰中两国在历史、文化、经济和旅游等领域有着密切关系。过去15年，该出版社在泰国出版了超过1000本中国文学作品。除文学作品外，泰国读者也对反映中国社会、政治和经济的图书感兴趣，希望通过阅读这类书籍更好了解当代中国。

　　助力深化中泰教育合作

　　近年来，泰国掀起中文学习热潮，中文教科书备受关注。书展期间，北京语言大学出版社出版的《轻松学中文》泰文版举行发布仪式。该套教材的作者马亚敏表示，越来越多的外国人在学习中文，掌握中文成为不少人获得工作机会的“敲门砖”。“我们编写了符合国际标准的高质量中文教材，以满足海外学习需求，让更多学习者轻松学中文。”

　　中国教育科学出版社出版的《探索吧！科学！》泰文版幼儿科学启蒙绘本，通过生动的故事、精美的插画、趣味知识与互动游戏，立体呈现儿童身边的科学现象，赢得不少泰国家庭的好评。高等教育出版社带来了国际中文教育教材、中国文化读物及少儿中文图书等，该社副社长王卫忠告诉记者：“当前，国际市场对低龄中文学习资源和通俗文化读物的需求日益旺盛。我们将持续开发更加契合市场需求的教学产品，更好服务当地师生和读者，深化中外人文交流。”

　　书展期间，中国教育科学出版社向泰国知识园、泰国镜子基金会赠送上百种教育图书，共同探索拓展中国教育教材在泰国的推广发行渠道，提供更多优质教材资源。泰国本土中文教师学会主席傅文鸿表示，中国的发展经验、先进技术举世瞩目，中国图书提供了丰富的学习材料，将更好地促进两国教育和人文交流进一步发展。

　　合力推动地区出版业发展

　　不久前，在泰国热映的电影《哪吒之魔童闹海》引发广泛关注。此次书展上展示的哪吒主题画册，《千里江山图》《年画里的二十四节气》以及3D立体书《寻找中国龙》等一系列装帧精美、构思巧妙、兼具传统底蕴与创新表达的图书，也吸引众多读者驻足。

　　“今年参展的中国图书极富创意，让东南亚国家的读者能更轻松、更直观地理解中华文化。”马来西亚读者陇钦一边翻看《千里江山图》，一边对记者说，“希望未来能有更多这样的出版物进入东南亚，也希望我们的文化作品更多走进中国读者的视野，共同谱写区域文化交流的新篇章。”

　　以本届书展为契机，部分中国出版机构与当地图书出版机构开展“中国教育书坊”、版权合作对接会等多种交流活动，进一步拓展中泰文化产业交流合作，为中外出版融合发展注入新动力。

　　中国科技资料进出口公司副总经理李燕表示：“我们希望通过多元化的展示方式，让泰国读者更全面地了解中国在各领域的探索与变革，同时为中泰两国出版机构搭建合作平台，推动更多优质内容互通共享。”

　　泰国出版商和书商协会国际事务副总裁段蓬·素提颂汶表示，本届书展促成总额达6800万泰铢（约合1483万元人民币）的图书版权交易，较上届增长10%。中国等国家的积极参展，不仅丰富了书展内容，推动地区出版业发展，也促进了东盟国家与中国的文明交流互鉴。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部