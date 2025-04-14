本报记者 白元琪

本届曼谷国际书展期间，中泰两国出版商洽谈图书版权合作。

本报记者 白元琪摄

第二十三届曼谷国际书展日前在泰国曼谷举行。作为东南亚地区规模最大的图书交易盛会之一，本届曼谷国际书展由泰国出版商和书商协会主办。中国出版代表团携300余种、700余册精品图书亮相，并举办多项图书交流活动，展现新时代中国出版业丰硕成果，进一步促进中泰图书出版和人文交流合作。

多视角展示中国发展成就

中国出版代表团由中国科技资料进出口有限责任公司牵头组织，高等教育出版社、广西师范大学出版社、人民日报数字传播有限公司、北京语言大学出版社等单位积极参与。中国展区人头攒动，气氛热烈。

中国出版代表团精选了涵盖中国政治、经济、文学、国际中文教育、艺术、少儿等多个领域的优秀出版物，其中包括《习近平著作选读》第一卷和第二卷、《习近平谈治国理政》第一至四卷、《习近平总书记教育重要论述讲义》等书籍。泰国读者攀纳差告诉记者，他在书展上选购了习近平主席多部著作。“这些著作内容非常深刻，能够帮助我更全面地了解中国的国家治理模式与发展路径，了解中国文化理念、社会特征与发展逻辑。”

人民日报电子阅报栏展播的《习近平谈治国理政》第四卷英文版宣传片、《遇见中国》系列微纪录片，以多视角呈现中国发展成就与文化精髓。《中泰一家亲》微动画片、《中泰友谊的使者——诗琳通公主》主题海报等内容，吸引了不少观众拍照留念。

书展期间，新华出版社、广西师范大学出版社与泰国红山出版公司举行了《近镜头：温暖的瞬间》泰文版版权签约仪式。泰国红山出版公司副总经理俞春华表示，《近镜头：温暖的瞬间》一书展现了习近平主席与人民之间的亲切互动，体现了习近平主席对民生问题的深切关心。泰中两国在历史、文化、经济和旅游等领域有着密切关系。过去15年，该出版社在泰国出版了超过1000本中国文学作品。除文学作品外，泰国读者也对反映中国社会、政治和经济的图书感兴趣，希望通过阅读这类书籍更好了解当代中国。

助力深化中泰教育合作

近年来，泰国掀起中文学习热潮，中文教科书备受关注。书展期间，北京语言大学出版社出版的《轻松学中文》泰文版举行发布仪式。该套教材的作者马亚敏表示，越来越多的外国人在学习中文，掌握中文成为不少人获得工作机会的“敲门砖”。“我们编写了符合国际标准的高质量中文教材，以满足海外学习需求，让更多学习者轻松学中文。”

中国教育科学出版社出版的《探索吧！科学！》泰文版幼儿科学启蒙绘本，通过生动的故事、精美的插画、趣味知识与互动游戏，立体呈现儿童身边的科学现象，赢得不少泰国家庭的好评。高等教育出版社带来了国际中文教育教材、中国文化读物及少儿中文图书等，该社副社长王卫忠告诉记者：“当前，国际市场对低龄中文学习资源和通俗文化读物的需求日益旺盛。我们将持续开发更加契合市场需求的教学产品，更好服务当地师生和读者，深化中外人文交流。”

书展期间，中国教育科学出版社向泰国知识园、泰国镜子基金会赠送上百种教育图书，共同探索拓展中国教育教材在泰国的推广发行渠道，提供更多优质教材资源。泰国本土中文教师学会主席傅文鸿表示，中国的发展经验、先进技术举世瞩目，中国图书提供了丰富的学习材料，将更好地促进两国教育和人文交流进一步发展。

合力推动地区出版业发展

不久前，在泰国热映的电影《哪吒之魔童闹海》引发广泛关注。此次书展上展示的哪吒主题画册，《千里江山图》《年画里的二十四节气》以及3D立体书《寻找中国龙》等一系列装帧精美、构思巧妙、兼具传统底蕴与创新表达的图书，也吸引众多读者驻足。

“今年参展的中国图书极富创意，让东南亚国家的读者能更轻松、更直观地理解中华文化。”马来西亚读者陇钦一边翻看《千里江山图》，一边对记者说，“希望未来能有更多这样的出版物进入东南亚，也希望我们的文化作品更多走进中国读者的视野，共同谱写区域文化交流的新篇章。”

以本届书展为契机，部分中国出版机构与当地图书出版机构开展“中国教育书坊”、版权合作对接会等多种交流活动，进一步拓展中泰文化产业交流合作，为中外出版融合发展注入新动力。

中国科技资料进出口公司副总经理李燕表示：“我们希望通过多元化的展示方式，让泰国读者更全面地了解中国在各领域的探索与变革，同时为中泰两国出版机构搭建合作平台，推动更多优质内容互通共享。”

泰国出版商和书商协会国际事务副总裁段蓬·素提颂汶表示，本届书展促成总额达6800万泰铢（约合1483万元人民币）的图书版权交易，较上届增长10%。中国等国家的积极参展，不仅丰富了书展内容，推动地区出版业发展，也促进了东盟国家与中国的文明交流互鉴。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)