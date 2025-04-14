本报大阪4月13日电 （记者朱玥颖）2025年大阪·关西世博会（大阪世博会）13日正式开园，以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题的中国馆当天举行了开馆仪式。

大阪世博会将持续至10月13日。中国馆是本届世博会面积最大的外国自建馆之一，占地面积约3500平方米。

中国贸促会会长任鸿斌在开馆仪式上致辞表示，中国政府积极支持日方举办大阪世博会，高度重视大阪世博会中国参展工作，由中国贸促会会同各方精心组织筹备中国馆。希望通过中国馆的精彩展示和丰富活动，让世界看到欣欣向荣、自信开放的中国，为大阪世博会留下精彩难忘的中国印记，积极促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

国际展览局秘书长迪米特里·开尔肯泽斯说，中国始终以卓越表现参展，其展馆屡获殊荣、广受赞誉。在大阪世博会上，世界各地观众将在中国馆领略中国深厚的文化底蕴与古老智慧，见识现代中国科技创新成就和创意方案。

日本世博协会会长、日本经济团体联合会会长十仓雅和表示，日中关系是日本最重要的双边关系之一。期待各国有识之士以大阪世博会为起点，推动创新合作，共同构建焕发生机的未来社会。

大阪府知事吉村洋文表示，希望通过大阪世博会进一步深化日中地方交流合作。国际展览局主席阿兰·伯杰、中国驻日本大使吴江浩以及中日企业、文化等各界人士约300人参加开馆仪式。仪式上举行了传统舞狮和舞剧《朱鹮》表演。

中国馆共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三个展区，旨在展示中国传统生态智慧，展现中国绿色发展理念，推动中外文明交流互鉴和民心相通。其中，近距离对比展示由中国嫦娥五号、嫦娥六号探测器采集的月球正面和背面土壤样品，以及“蛟龙”号深潜体验舱、新一代人形机器人、以二十四节气为主题的大型多媒体动态影像、数字化动态长卷《耕织图》等展项是中国馆的亮点。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

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