世贸组织纪念成立三十周年，与会各方强调——

本报记者 郭梓云

近日，世界贸易组织在瑞士日内瓦举行成立30周年纪念活动。与会各方回顾多边贸易体制历史成就，探讨当下世贸组织面临的挑战，并展望未来改革方向。在当前全球经济形势复杂多变的背景下，维护以规则为基础的多边贸易体制、反对单边主义和保护主义是各方普遍共识。

最近一段时间，美国频繁挥舞关税大棒。美方单边主义行径不仅破坏多边贸易体制的权威性和有效性，也给全球市场带来巨大冲击。世贸组织总干事伊维拉表示，世贸组织是重要的对话平台，希望各成员珍惜这一平台，通过贸易促进发展和安全，以创新思路推进世贸组织改革。她强调，世贸组织成员有责任维护基于开放和规则的贸易体制，在合作框架内解决问题。

世贸组织总理事会主席萨克尔·穆克比勒强调，当前形势下，不应忽视多边贸易体制的平台作用以及通过贸易建设更美好世界的重要性。欧盟常驻世贸组织大使马查多指出，在这个动荡的时代，以规则为基础的多边贸易体制价值愈发凸显，它为全球贸易关系带来长期的稳定性和可预测性，欧盟坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制。“只有通过合作、对话和改革，才能解决紧张局势，而不是引入更多壁垒。”马查多说。

南非总统拉马福萨在视频致辞中表示，世贸组织是多边体系和促进经济发展不可或缺的一部分。目前一些发达经济体在商定的多边框架之外实施保护主义措施，这对全球多边贸易体制构成了严重威胁。“我们所有人都有责任确保多边贸易体制得到加强，否则我们将面临全球贸易体制被权力变化侵蚀的风险。”拉马福萨说。

中方代表在发言中指出，当前国际局势动荡更凸显世贸组织的核心价值。美方对包括中国在内的成员加征单边关税，严重冲击以世贸组织为核心的多边贸易体制，严重冲击世界经济。中方采取坚定的反制措施，不仅是为了维护自身主权安全发展利益，也是为了捍卫国际贸易规则和国际公平正义。历史已反复证明，保护主义没有出路，开放合作才是正道。中国愿与各方一道，践行真正的多边主义，坚定维护世贸组织规则体系，为全球经济注入更多稳定性与可预期性。

活动期间，瑞士、新加坡等41个中小规模经济体共同发布了“多边贸易体制之友”倡议。倡议充分肯定世贸组织在过去30年中对全球贸易自由化及发展中国家融入世界经济所发挥的重要作用，同时指出当前多边贸易体制面临严峻挑战。倡议呼吁各方重申对世贸组织规则的承诺，维护开放贸易，以创新方式共同推进世贸组织改革，使其更好应对当前挑战，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制的基础性作用。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)