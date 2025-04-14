本报吉隆坡4月12日电 （记者俞懿春、宦翔）主题为“汇聚中国—东盟合作新动能”的中国—东盟媒体智库高端论坛11日在马来西亚吉隆坡举行。与会人士认为，中国与东盟国家地缘相近、人缘相亲、文缘相通，双方媒体智库应携手讲好中国东盟山水相连、命运与共的故事，汇聚推动共同发展的智慧与力量。

马来西亚副总理法迪拉在致辞中说，马来西亚致力于推动建立紧密的东盟—中国关系，这有助于促进地区稳定和维护世界经济韧性。在当前全球经济面临不稳定性、世界遭遇地缘政治变化的时代，媒体和智库在弥合不同观点、提供决策参考及推动和谐发展方面发挥着重要作用。

新华通讯社总编辑吕岩松在主旨发言中表示，正如习近平主席所说，“亲望亲好，邻望邻好”，中国和东盟携手合作、结伴同行，符合双方民众的共同心愿。作为全球南方的重要力量，中国和东盟关系近年来超越双边范畴，生发出深远的亚洲意义和全球影响。期待双方媒体智库唱响共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园的时代强音，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在视频致辞中表示，当前国际形势变乱交织，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，为应对全球挑战、共创人类美好未来贡献了中国方案。希望媒体智库积极讲述中马、中国—东盟合作的故事，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

本次论坛由新华通讯社联合马来西亚国家新闻社共同主办，来自中国和东盟国家160余家媒体、智库、政府部门和企业的约260名代表参会。论坛期间，新华社国家高端智库发布了《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

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