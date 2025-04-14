物价上涨加重家庭负担，12个鸡蛋平均售价达6.23美元

本报记者 李志伟

近期，美国国内鸡蛋价格持续上涨。美国劳工部4月10日发布的统计数据显示，今年3月美国鸡蛋价格环比上涨5.9%，同比上涨60.4%，每打（12个）鸡蛋平均售价达6.23美元。美国媒体分析认为，尽管禽流感暴发是鸡蛋价格飙升的直接原因，但是美国连续推出加征关税政策，进一步助推鸡蛋等商品价格上涨，对美国民众生活造成较大影响。

据美联社报道，今年以来禽流感疫情在美国家禽养殖业蔓延。为防控疫情，当地大量蛋鸡被扑杀，导致鸡蛋供应出现大幅短缺。为缓解鸡蛋荒，美国试图从欧洲国家进口鸡蛋。但美国对欧盟等主要进口来源地加征高额关税，导致鸡蛋进口成本大幅增加。进口商为维持经营利润，不得不将新增成本转嫁给消费者，进一步推高鸡蛋零售价格。随着今年4月20日复活节临近，美国民众需要采购鸡蛋用于庆祝活动。但面对高昂的鸡蛋价格，不少民众只得选用“彩色土豆”或“塑料彩蛋”替代传统的彩色鸡蛋。

鸡蛋荒是当前美国通胀高企、民生成本骤升的缩影。随着进口成本普遍上升，众多依赖进口原材料或成品的民生产品面临显著的价格上涨压力。路透社与益普索集团8日发布的一项民调结果显示，受美国关税政策影响，多数美国民众正为日常消费品价格上涨做准备。73%的受访者认为，在针对几乎所有进口商品的新关税生效后，日用商品的价格在未来6个月将会上涨。美国领航者研究中心近日公布的最新民调显示，对加征关税不满的美国民众不断增加，55%的受访者表示反对美国加征关税，62%的受访者对未来几个月的个人财务状况感到忧虑。

美国政府加征关税也引发各方对美国经济衰退的悲观预期。美国昆尼皮亚克大学4月9日公布的一项最新民调结果显示，分别有72%和53%的受访者认为加征关税将在短期和长期内损害美国经济。在被问到目前最担心的经济问题时，有47%的受访者回答是食品和消费品的价格。近1/3的受访者表示，他们推迟了购买家具或电器等大件物品的计划。

美国有线电视新闻网报道说，当前美国面临的关税压力迅速上升，企业、市场和消费者都在艰难应对“美国百年来最严重的关税升级局面”。大规模、全面的关税政策严重扰乱全球贸易秩序，导致进口产品价格大幅上涨，并引发一系列连锁反应。价格上涨不仅大幅削弱美国家庭的消费能力，还导致企业生产成本显著上升，市场环境恶化，最终增加美国经济陷入衰退的风险。摩根士丹利财富管理首席经济策略师埃伦·曾特纳表示，金融紧张局势与通货膨胀加剧给美国经济带来了双重压力。

《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)