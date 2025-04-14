打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

物价上涨加重家庭负担，12个鸡蛋平均售价达6.23美元

美国民众反对加征关税

本报记者  李志伟
2025年04月14日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近期，美国国内鸡蛋价格持续上涨。美国劳工部4月10日发布的统计数据显示，今年3月美国鸡蛋价格环比上涨5.9%，同比上涨60.4%，每打（12个）鸡蛋平均售价达6.23美元。美国媒体分析认为，尽管禽流感暴发是鸡蛋价格飙升的直接原因，但是美国连续推出加征关税政策，进一步助推鸡蛋等商品价格上涨，对美国民众生活造成较大影响。

　　据美联社报道，今年以来禽流感疫情在美国家禽养殖业蔓延。为防控疫情，当地大量蛋鸡被扑杀，导致鸡蛋供应出现大幅短缺。为缓解鸡蛋荒，美国试图从欧洲国家进口鸡蛋。但美国对欧盟等主要进口来源地加征高额关税，导致鸡蛋进口成本大幅增加。进口商为维持经营利润，不得不将新增成本转嫁给消费者，进一步推高鸡蛋零售价格。随着今年4月20日复活节临近，美国民众需要采购鸡蛋用于庆祝活动。但面对高昂的鸡蛋价格，不少民众只得选用“彩色土豆”或“塑料彩蛋”替代传统的彩色鸡蛋。

　　鸡蛋荒是当前美国通胀高企、民生成本骤升的缩影。随着进口成本普遍上升，众多依赖进口原材料或成品的民生产品面临显著的价格上涨压力。路透社与益普索集团8日发布的一项民调结果显示，受美国关税政策影响，多数美国民众正为日常消费品价格上涨做准备。73%的受访者认为，在针对几乎所有进口商品的新关税生效后，日用商品的价格在未来6个月将会上涨。美国领航者研究中心近日公布的最新民调显示，对加征关税不满的美国民众不断增加，55%的受访者表示反对美国加征关税，62%的受访者对未来几个月的个人财务状况感到忧虑。

　　美国政府加征关税也引发各方对美国经济衰退的悲观预期。美国昆尼皮亚克大学4月9日公布的一项最新民调结果显示，分别有72%和53%的受访者认为加征关税将在短期和长期内损害美国经济。在被问到目前最担心的经济问题时，有47%的受访者回答是食品和消费品的价格。近1/3的受访者表示，他们推迟了购买家具或电器等大件物品的计划。

　　美国有线电视新闻网报道说，当前美国面临的关税压力迅速上升，企业、市场和消费者都在艰难应对“美国百年来最严重的关税升级局面”。大规模、全面的关税政策严重扰乱全球贸易秩序，导致进口产品价格大幅上涨，并引发一系列连锁反应。价格上涨不仅大幅削弱美国家庭的消费能力，还导致企业生产成本显著上升，市场环境恶化，最终增加美国经济陷入衰退的风险。摩根士丹利财富管理首席经济策略师埃伦·曾特纳表示，金融紧张局势与通货膨胀加剧给美国经济带来了双重压力。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月14日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部