新华社北京4月13日电 韩国前总统尹锡悦涉嫌发动内乱罪的刑事案件定于14日开始审理。韩国宪法法院裁定罢免尹锡悦总统职务十天之后，他将成为韩国历史上第五名坐上被告席的前总统。

4月11日，韩国前总统尹锡悦（左一）在离开首尔汉南洞官邸时与支持者握手。新华社发（全休相摄）

韩国检察机关指控尹锡悦涉嫌与前国防部长官金龙显等人共谋，在没有战时、事变或类似国家紧急事态征兆情况下，宣布违宪、违法的紧急戒严等。尹锡悦方面则主张紧急戒严是其正当行为，此事不能成为司法审判的对象。

韩国媒体报道，如果发动内乱罪名成立，现年64岁的尹锡悦可能面临终身监禁，甚至死刑。

首尔中央地方法院定于当地时间14日10时开始第一次庭审。作为刑事案件被告，尹锡悦有出庭义务，必须出庭。据韩联社报道，法院禁止媒体在法庭内拍摄，因此尹锡悦出庭受审的场景将不对外公开。

首尔中央地方法院在法院大楼周围采取安保措施，应对可能的集会示威。

按照程序，法官将在庭审开始时对被告验明正身。尹锡悦必须说出他的姓名、出生日期、职业和住址。法官随后将宣读尹锡悦所受指控，预期后者会予以否认。尹锡悦还可能请求法官允许他亲自陈述，表明立场。

14日首次庭审中，韩国首都防卫司令部第一警备团团长赵成铉（音）等将作为证人出庭。2月韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行正式辩论时，赵成铉作证说，紧急戒严期间，前首都防卫司令官李镇雨曾下达过“进入国会将议员们拉出来”的指令。

去年12月3日，尹锡悦发布紧急戒严令，激起韩国舆论谴责和民众声讨。同月14日，韩国国会通过尹锡悦弹劾动议案。

1月19日，首尔西部地方法院批准对尹锡悦的拘留令。尹锡悦成为韩国宪政史上首位以现任总统身份接受拘留调查的总统。

1月26日，韩国“共同调查本部”以涉嫌发动内乱罪拘留起诉尹锡悦。尹锡悦成为韩国宪政史上首位被起诉的现任总统。

4月4日，韩国宪法法院通过尹锡悦弹劾案，尹锡悦即刻被罢免总统职务，成为韩国宪政史上继朴槿惠之后第二位被罢免的总统。（记者：胡若愚）

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