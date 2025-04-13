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商务部新闻发言人就美方豁免部分产品的“对等关税”答记者问

2025年04月13日19:07 | 来源：中华人民共和国商务部
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　　有记者问：美方近日宣布豁免部分产品“对等关税”，中方对此有何评价？

　　答：美东时间4月12日，美方公布相关备忘录，豁免计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等部分产品的“对等关税”，中方正在对有关影响进行评估。

　　我们注意到，这是继美方4月10日暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”以来，对相关政策做出的第二次调整。应该说，这是美方修正单边“对等关税”错误做法的一小步。

　　以一纸行政令出台所谓“对等关税”，不仅违背基本的经济规律和市场规律，也是对国家间互补合作和供需关系的无视。“对等关税”自4月2日推出以来，不仅没有解决美自身任何问题，反而严重破坏国际经贸秩序，严重干扰企业正常生产经营和人民生活消费，损人不利己。

　　中方对中美经贸关系的立场是一贯的。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中国有句古话，“解铃还须系铃人”。我们敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音，在纠错方面迈出一大步，彻底取消“对等关税”的错误做法，回到相互尊重，通过平等对话解决分歧的正确道路上来。

(责编：赵光霞、牛镛)

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