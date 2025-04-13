新华社悉尼4月13日电 题：美国滥施关税殃及贸易伙伴——以澳大利亚为例

新华社记者齐紫剑

美国近期一系列滥施关税的错误做法，除了给各国造成直接经济损失外，同时也通过制造高度不确定性，破坏全球经济秩序和发展态势，毒害世界。而其最终结局，也正如同澳大利亚土著用于战斗和狩猎的“飞去来器”——一种投出后可旋转着飞回原处的武器，使美国自身深受其害。

美国这一轮关税政策出台后，全球市场迅速产生剧烈反应。以澳大利亚为例，在美宣布对贸易伙伴加征10%“最低基准关税”后，澳大利亚股市一度下跌逾6%，澳元更是跌至5年新低。一位在澳经营的跨国咨询集团首席执行官表示，在市场动荡时期，原本是咨询行业生意繁忙之时，客户需要专业建议。然而，此次情况特殊，“客户不知道要问什么问题”，因为他们正面临前所未有的“高度不确定性”。

作为发达国家、贸易大国，澳大利亚同时也是全球食品、矿产品、能源的重要出口国，已切实感受到美国关税政策带来的切肤之痛。从贸易层面看，澳大利亚的贸易遭受了直接和间接的双重冲击。美国虽是澳大利亚的第四大出口市场，但在澳2023－2024财年出口总额中占比仅约6%，直接体量不算大。然而，澳大利亚与亚洲贸易联系紧密，美国关税政策对亚洲经济产生损害，进而对澳大利亚造成的间接冲击不容小觑。这种经济贸易前景的不确定性，直接打压了澳币。

澳元贬值又进一步引发“输入性”通胀，使澳大利亚原本就棘手的民生难题雪上加霜。近年来，通胀导致生活成本上升，一直是澳大利亚面临的难题。澳大利亚国库部、澳国立大学经济学家沃里克·麦基宾、毕马威澳大利亚首席经济学家布伦丹·瑞恩分别发布模型显示，美国加征关税致使澳元贬值，在短期内引发通胀压力上升，通胀可能分别高于基准预测0.2、0.1和0.8个百分点，这无疑让澳大利亚普通家庭承受了更大的压力。

保护主义产生的连锁效应还在持续蔓延。澳国库部指出：“贸易战的持续不确定性以及随之而来的金融市场波动，将削弱消费者和企业信心，进而对包括澳大利亚在内的消费和商业投资产生影响，供应链也会同时被扰乱。”美国关税政策对澳大利亚经济增长造成损害将不可避免。麦基宾指出，美国关税的直接和间接影响，将使澳大利亚经济体量减少0.4%。瑞恩则认为，假设美方不改变立场，从长远看，关税对澳大利亚国内生产总值的冲击约为0.7%。

美国在损害贸易伙伴经济的同时，其自身也未能幸免。美国用关税藩篱将自己打造成“封闭孤岛”，也将最大的不确定性留给了自己。虽然关税对美国普通民众的影响存在一定滞后性，但自美国新政府就职以来，众多美国亿万富翁已率先遭遇个人财富在金融市场的巨额损失。美国股市市值缩水数万亿美元，这一缩水规模可能进一步扩大。关税带来的通胀和衰退风险，形成了最坏的组合。

美国达特茅斯学院塔克商学院贸易专家特雷莎·福特指出：“人们低估了特朗普关税对美国生产乃至世界造成的破坏程度。对于企业而言，由于企业决策中存在大量不确定性，许多损害将是持久的。”激进的关税政策引发人们对美国经济衰退的担忧。摩根大通将美国经济衰退概率上调至60%。彭博新闻调查的92%的经济学家表示，关税增加了美国经济下行的可能性。

半个多世纪以来，美国“涓滴经济学”和自由放任政策，导致美国国内财富和收入严重失衡，部分地区生活水平下降，并在国内外造成巨大金融失衡。美国不想从自身寻找原因，也无力调整国内政策，却试图将危机转移给贸易伙伴，这正是其通过关税政策传播不确定性的实质。

在经济活动中，信任和信心至关重要。美国当前的关税政策严重损害了其在国际经济领域的地位和信誉。如今，美国的贸易伙伴都在重新思考，该如何与这个充满最大不确定性的经济体打交道。

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