新华社雅加达4月13日电 专访丨东盟致力于深化对华合作 倡导多边主义应对共同挑战——访东盟秘书长高金洪

新华社记者曹凯

东盟秘书长高金洪日前接受新华社记者专访时表示，东盟致力于深化对华全面战略伙伴关系，同时倡导多边主义，以应对共同挑战。

高金洪说，自2021年双方关系提升为全面战略伙伴关系以来，东盟与中国贸易额持续攀升，互为最大贸易伙伴地位更加巩固。东盟-中国自贸区3.0版升级谈判已实质性结束，将推动双方在数字经济、绿色产业、海洋经济和简化海关流程等领域的合作。

“我们期待能在今年内签署东盟-中国自贸区3.0版升级议定书。这必将为双方释放巨大经济潜力。”高金洪表示。

高金洪指出，东盟正与中国加强互联互通、旅游、农业和人文交流合作。“我们将在更多领域实施零关税政策并扩大覆盖范围，确保东盟朝着建设真正单一市场的目标稳步前进。”

面对全球保护主义抬头，高金洪表示坚定维护自由贸易。“当前全球经济呈现关税壁垒增多、保护主义盛行、‘脱钩’趋势上升的态势。我们不应随波逐流。”高金洪说：“必须坚持维护开放、自由、基于规则的全球经济贸易体系。”

高金洪表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议支持世界和平繁荣，注重环境保护，尊重文明多样性，为促进全球和平发展作出重要贡献，与东盟倡导的理念高度契合。双方在和平发展、文明互鉴等方面存在广泛共识。

随着东盟即将启动《东盟共同体愿景2045》，高金洪期待共建“一带一路”倡议与东盟新战略规划对接，继续深化双方在能源、电网、交通等基础设施建设领域合作。

高金洪强调，太阳能、风能等可再生能源及电动汽车应用合作对实现东盟可持续发展目标至关重要，建议双方共同探索垃圾发电和循环经济技术创新。同时，东盟正在区域内推进具有约束力的数字建设框架协议，为双方电子商务、智慧基础设施合作创造新机遇。

高金洪还强调，应充分利用现有机制加强打击跨境犯罪，重点应对网络诈骗等新型犯罪挑战。

今年适逢万隆会议召开70周年，高金洪表示：“我们必须优先追求发展与繁荣，坚持以和平方式解决争端，反对使用武力。同时深化务实合作，这正是万隆精神的传承。”

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