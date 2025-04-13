新华社马斯喀特4月12日电（记者陈霄 汪强）伊朗与美国12日结束在阿曼首都马斯喀特举行的第一轮会谈，双方均表示会谈“有建设性”，并同意在下周进行下一轮会谈。

伊朗外交部12日发表声明说，在阿曼调解下，双方在“相互尊重、建设性”气氛中就伊朗和平核计划及解除对伊朗非法制裁等问题交换各自政府的立场。双方同意在下周进行下一轮会谈。声明还特别提及，在约两个半小时的间接谈判结束后，双方代表离开前在阿曼外交大臣巴德尔面前进行了数分钟交谈。

会谈结束后，伊朗外长阿拉格齐在社交平台发文说，与美国中东问题特使威特科夫进行了“有建设性和有希望的”间接会谈，并对巴德尔的工作表示感谢。

美国白宫12日发表声明说，会谈“非常积极和有建设性”，并对阿曼表示感谢。威特科夫在会谈中说，美国总统特朗普已指示他，尽可能通过对话和外交解决两国之间的分歧。声明还说，美伊之间的问题“非常复杂”，威特科夫的“直接沟通是朝着实现互利结果迈出的一步”。双方同意19日再次会晤。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社12日报道，阿拉格齐在会谈后接受电视采访时说，双方在“平静和尊重的环境中进行了大约两个半小时的间接会谈，没有使用任何不恰当的语言”。阿拉格齐证实，下周将与美方进行第二轮间接会谈，“讨论协议框架”。下轮会谈可能不会在马斯喀特举行，但阿曼仍将是调解人。他强调，伊朗无意浪费时间，但“谈判不会容易，需要决心”。

巴德尔会谈结束后在社交平台上发文说，会谈在友好氛围中进行。阿曼将继续为实现地区乃至全球的和平、安全与稳定作出更多努力。

伊朗外交部发言人巴加埃12日早些时候在社交媒体上发文说，谈判在东道主阿曼计划的地点举行，伊方和美方代表将在不同房间就座。双方将通过巴德尔传达伊美各自的观点和立场。

(责编：曹欣悦、崔越)