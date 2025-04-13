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苏丹北达尔富尔州两起袭击造成至少114名平民死亡

2025年04月13日10:05 | 来源：新华网
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　　新华社开罗4月12日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹西部北达尔富尔州卫生部长哈提尔12日说，靠近该州首府法希尔市的扎姆扎姆难民营和法希尔市一处难民应急中心11日和12日分别遭到苏丹快速支援部队袭击，造成至少114名平民死亡。

　　哈提尔对新华社记者说，苏丹快速支援部队11日炮击扎姆扎姆难民营，并闯入难民营开枪，造成100多名平民死亡、数十人受伤，遇难者中包括负责运营难民营中一家野战医院的一个救援组织的9名工作人员。此外，法希尔北部阿布舒克难民应急中心12日上午遭苏丹快速支援部队炮击，造成14名平民死亡、数十人受伤。

　　另据苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”12日发表的声明，苏丹快速支援部队当天对阿布舒克难民应急中心的炮击猛烈且密集，袭击造成约40名平民死亡、数百人受伤。声明还说，扎姆扎姆难民营12日再次遭到苏丹快速支援部队炮击，“炮弹像雨点一样落在难民营”，伤亡情况不明。

　　苏丹快速支援部队尚未就上述袭击事件作出回应。

　　扎姆扎姆难民营是苏丹最大的难民营之一，现有大约50万人，主要是苏丹冲突导致的境内难民。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。

(责编：曹欣悦、崔越)

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